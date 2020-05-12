Прибор измерения температуры человеческого тела, который есть практически в каждом доме — ртутный градусник, при неправильном использовании может стать источником опасности. Проникновение ртути в организм чаще происходит при вдыхании её паров, не имеющих запаха.
Воздействие ртути даже в небольших количествах может вызывать проблемы со здоровьем и тяжёлое отравление. Ртуть оказывает токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, на лёгкие, почки, кожу и глаза.
Спасатели Слуцкого РОЧС дают несколько советов, что делать, если разбился градусник:
1. В первую очередь выведите из помещения всех людей и животных.
2. Подготовьте раствор марганцовки и стеклянную банку с плотной крышкой.
3. Наденьте влажную марлевую повязку.
4. Шарики ртути соберите кисточкой (маленькие — лейкопластырем или скотчем) в бумажный конверт.
5. Очищенную поверхность обработайте раствором марганцовки или мыльно-содовым раствором.
6. Собранную ртуть опустите в банку с раствором марганцовки, по номеру 101 или 112 уточните, куда её передать.
7. После уборки тщательно и долго проветривайте помещение.
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