Прибор измерения температуры человеческого тела, который есть практически в каждом доме — ртутный градусник, при неправильном использовании может стать источником опасности. Проникновение ртути в организм чаще происходит при вдыхании её паров, не имеющих запаха.

Воздействие ртути даже в небольших количествах может вызывать проблемы со здоровьем и тяжёлое отравление. Ртуть оказывает токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, на лёгкие, почки, кожу и глаза.

Спасатели Слуцкого РОЧС дают несколько советов, что делать, если разбился градусник: