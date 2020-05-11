Топ-12 фото в Instagram случчан за прошлую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 4 по 10 мая. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.
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Нет, мы не видели войны, Спасибо вам, отцы и деды! За этот лучший день весны, За майский день! За ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!! #Беларусьпомнит #Беларусьсегодня #9мая🇧🇾 #9мая2020 #ЯПомнюЯГоржусь #Победа75 #НаследникиПобеды #сднемпобеды #великиймай #помним #гордимся #спасибозажизнь #победныймай #праздник #язамирназемле #детидлякино #солдатскийкостюм #фотоотчет #патриотизм #гордостьзародину #детивформе #сослезаминаглазах #великаяпобеда #деньпобеды #деньпобеды2020 #спасибодедузапобеду #маякничтопомнишь #япомнюягоржусь #бессмертныйполк2020 #бессмертныйполк
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