Топ-12 фото в Instagram случчан за прошлую неделю

Отдел новостей
-
0

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 4 по 10 мая. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

View this post on Instagram

Ловлю солнечные лучи 🌞🍃

A post shared by sofıĸo🦌 (@sonya_krakasevich) on

Реклама

View this post on Instagram

❤️

A post shared by @ artimenyaa on

View this post on Instagram

🐥🐥🐤🐤

A post shared by Татьяна Самусевич (@t_samusevichlist.ru) on

View this post on Instagram

Нет, мы не видели войны, Спасибо вам, отцы и деды! За этот лучший день весны, За майский день! За ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!! #Беларусьпомнит #Беларусьсегодня #9мая🇧🇾 #9мая2020 #ЯПомнюЯГоржусь #Победа75 #НаследникиПобеды #сднемпобеды #великиймай #помним #гордимся #спасибозажизнь #победныймай #праздник #язамирназемле #детидлякино #солдатскийкостюм #фотоотчет #патриотизм #гордостьзародину #детивформе #сослезаминаглазах #великаяпобеда #деньпобеды #деньпобеды2020 #спасибодедузапобеду #маякничтопомнишь #япомнюягоржусь #бессмертныйполк2020 #бессмертныйполк

A post shared by Татьяна Сочнева (@tatasochneva) on

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.