Посмотрите, что читают случчанки. На видео девушки цитируют книги

«Секреты спокойствия ленивой мамы» — Анна Быкова

Для тех, кто не знает, чем заняться на самоизоляции, случчанки записали видео с цитатами из книг, которые они сейчас читают. Также девушки рассказали, почему советуют именно эти книги.

Кто советует: Алёна Корбут, мама в декретном отпуске. Ведёт свой блог в instagram @alenka_ta_pchelka

Алёна Корбут, мама в декретном отпуске. Ведёт свой блог в instagram Книга: «Секреты спокойствия ленивой мамы» — Анна Быкова.

«Секреты спокойствия ленивой мамы» — Анна Быкова. Цитата: «Если утро не задалось у мамы, то оно не задалось у всей семьи. Если мама не выдержит, то сбежать из дому захочется всем, даже маминому коту, который был уверен, что уж он-то точно самый любимый ребёнок».

«И повсюду тлеют пожары» — Селеста Инг

Кто советует: Анастасия Верёвка, @via_anastasiya , живёт в Филадельфии (США). Работает медсестрой и ведёт книжный клуб .

Анастасия Верёвка, , живёт в Филадельфии (США). и . Книга: «И повсюду тлеют пожары» — Селеста Инг.

«И повсюду тлеют пожары» — Селеста Инг. Цитата: «Иногда надо сжечь всё под корень и начать заново. После пожара почва богаче — и вырастает новая зелень. С людьми, знаешь, то же самое. Начинают заново. Находят выход».

Любовные романы из серии Harlequin

Кто советует: Татьяна Коледа, @koleda_tatyana.n , мама в декретном отпуске.

Татьяна Коледа, , мама в декретном отпуске. Книга: Любовные романы из серии Harlequin.

Любовные романы из серии Harlequin. Цитата: «Вопрос не в том, что я не верю в любовь, а в том, как можешь в неё верить ты ? … во время церемонии бракосочетания и слушать очередную твою клятву. … Я говорю о любви, — произнесла она мягко, почти благоговейно. — И ещё я говорю о твоём отце. Ничего подобного в моей жизни больше не было».

«Перекрёсток» — Владимир Чеповой

Кто советует: Марта Грибко, @marta_gribko , мама в декретном отпуске, внештатный автор женского проекта Lampa.

Марта Грибко, , мама в декретном отпуске, внештатный автор женского проекта Lampa. Книга: «Перекрёсток» — Владимир Чеповой.

«Перекрёсток» — Владимир Чеповой. Цитата: «В жизни нужно выполнить всего три задачи: научиться самому быть счастливым, родить детей и обучить их искусству быть счастливыми».

«Семь навыков высокоэффективных людей» — Стивен Кови

Кто советует: Наталья Нарывская, @natka_naryvskaya , инстаблогер, мама в декретном отпуске.

, мама в декретном отпуске. Книга: «Семь навыков высокоэффективных людей» — Стивен Кови.

«Семь навыков высокоэффективных людей» — Стивен Кови. Цитата: «Всё, что есть в этом мире выдающегося, непременно проистекает от правильного образа жизни», — Дэвид Старр Джордан.