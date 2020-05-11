Посмотрите, что читают случчанки. На видео девушки цитируют книги

Для тех, кто не знает, чем заняться на самоизоляции, случчанки записали видео с цитатами из книг, которые они сейчас читают. Также девушки рассказали, почему советуют именно эти книги.
«Секреты спокойствия ленивой мамы» — Анна Быкова
- Кто советует: Алёна Корбут, мама в декретном отпуске. Ведёт свой блог в instagram @alenka_ta_pchelka
- Книга: «Секреты спокойствия ленивой мамы» — Анна Быкова.
- Цитата: «Если утро не задалось у мамы, то оно не задалось у всей семьи. Если мама не выдержит, то сбежать из дому захочется всем, даже маминому коту, который был уверен, что уж он-то точно самый любимый ребёнок».
«И повсюду тлеют пожары» — Селеста Инг
- Кто советует: Анастасия Верёвка, @via_anastasiya, живёт в Филадельфии (США). Работает медсестрой и ведёт книжный клуб.
- Книга: «И повсюду тлеют пожары» — Селеста Инг.
- Цитата: «Иногда надо сжечь всё под корень и начать заново. После пожара почва богаче — и вырастает новая зелень. С людьми, знаешь, то же самое. Начинают заново. Находят выход».
Любовные романы из серии Harlequin
- Кто советует: Татьяна Коледа, @koleda_tatyana.n, мама в декретном отпуске.
- Книга: Любовные романы из серии Harlequin.
- Цитата: «Вопрос не в том, что я не верю в любовь, а в том, как можешь в неё верить ты
? … во время церемонии бракосочетания и слушать очередную твою клятву. … Я говорю о любви, — произнесла она мягко, почти благоговейно. — И ещё я говорю о твоём отце. Ничего подобного в моей жизни больше не было».
«Перекрёсток» — Владимир Чеповой
- Кто советует: Марта Грибко, @marta_gribko, мама в декретном отпуске, внештатный автор женского проекта Lampa.
- Книга: «Перекрёсток» — Владимир Чеповой.
- Цитата: «В жизни нужно выполнить всего три задачи: научиться самому быть счастливым, родить детей и обучить их искусству быть счастливыми».
«Семь навыков высокоэффективных людей» — Стивен Кови
- Кто советует: Наталья Нарывская, @natka_naryvskaya, инстаблогер, мама в декретном отпуске.
- Книга: «Семь навыков высокоэффективных людей» — Стивен Кови.
- Цитата: «Всё, что есть в этом мире выдающегося, непременно проистекает от правильного образа жизни», — Дэвид Старр Джордан.
А какие книги посоветуете вы? Пишите в комментариях.
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