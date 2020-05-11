С 1 июня подорожают горячая вода и отопление

С 1 июня в Беларуси повысят субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и обогрев воды. Подорожание услуг предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах $ 5.

Тарифы увеличатся с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал, пишет TUT.BY.

Экономически обоснованный тариф на эти услуги также вырастет — с 88,99 рубля до 92,25 рубля за 1 Гкал.

Как и в 2019 году, в этом власти решили повысить тарифы на ЖКУ в 2 этапа: с 1 января (в общей сложности — на $ 3,5) и с 1 июня (на $ 1,5). С июня — на теплоснабжение — отопление и обогрев воды.

СПРАВКА. В Беларуси ежегодно с 1 января планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в пределах $ 5 в расчёте на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. Власти намерены отказаться от доллара в расчёте роста платежей за ЖКУ и привязать их к базовой величине. Предлагается, что ежегодно коммуналка будет повышаться в пределах половины базовой величины. Сейчас базовая величина составляет 27 рублей, а её половина соответственно — 13,5 рубля.