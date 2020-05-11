Самые большие надбавки, начисленные согласно указу № 131 за работу в условиях, связанных с инфекциями, получили сотрудники инфекционных больниц и клиник, перепрофилированных для работы с коронавирусными пациентами. Но не все сотрудники здравоохранения довольны выплатами, пишет Sputnik.

Оклады в расчётных листках — до 350 рублей

В соцсетях медработники делятся цифрами своих зарплат. Врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи говорят, что получили обещанные максимальные выплаты. При этом те, кто работает на полторы-две ставки, получили выплаты по каждой.

Например, в распоряжение редакции Sputnik попал расчётник врача с начисленной зарплатой за две ставки около 7 тысяч рублей. Некоторые получили по 3−5 тысяч. При этом оклады в расчётных листках составляют от 200 до 350 рублей.

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Фельдшеры скорой помощи сообщают о том, что им в среднем доплатили от 300 рублей за каждую смену, в которую они контактировали с больными с диагнозом COVID-19 или с контактами 1-го уровня.

Не понимают механизм начисления доплат

Правда, сотрудники «скорой», как и другие специалисты, не понимают механизм начисления доплат. Рассчитываются они исходя из времени, которое медицинский сотрудник провёл в непосредственном контакте с больным или контактным.

Некоторые рассказывают о том, что не получили доплаты за смены, в которые общались с больными пневмонией, с температурящими пациентами и постоянно работали в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Остальные премии и доплаты уменьшены до минимума

Меньше всего доплат получили или не получили вообще сотрудники районных поликлиник. В соцсетях они выкладывают свои расчётники с выплатами по указу № 131 в размере 39 и 238 рублей за месяц. Некоторым сообщили, что они вообще не имеют официальных подтверждений того, что работали с COVID-19.

Практически во всех расчётниках есть удержание за субботник в размере 5 рублей и профсоюзные взносы. Из полученных доплат также высчитаны все налоги. Некоторые сотрудники утверждают, что остальные премии и доплаты за апрель у них уменьшены до минимума.

РАНЕЕ. Минздрав пояснил, кто из работников медицины и при каких условиях может рассчитывать на надбавки за работу, связанную с коронавирусной инфекцией. Эти выплаты предусмотрены указом президента № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения».

Согласно постановлению Минздрава, доплачивать будут не только тем работникам здравоохранения, чья деятельность связана с борьбой с коронавирусом. В список инфекций, за работу с которыми положены ежемесячные доплаты, кроме COVID-19, вошли чума, холера, геморрагическая лихорадка Эбола, ближневосточный респираторный синдром.

Кому из медиков будут доплачивать — здесь.