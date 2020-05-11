Доброй ночи, все наши случчане! Так получилось, что я на сегодняшний день лечусь от пневмонии как раз в одном из тех инфекционных отделений, которые были переоборудованы в последнее время. До последнего момента мне казалось, что у меня получится вылечиться дома, но, увы, компьютерная томография показала развитие пневмонии.

Но разговор не обо мне. Лежу и смотрю на врачей, медсестёр, санитарок, которые ходят в скафандрах, упакованные по самое не могу, вижу, как им тяжело, как под перчатками у них переливается выделяемый пот, какие они мокрые под этими костюмами. Это вам не рассказать и не дай Бог увидеть.

На мой вопрос сегодня вечером (10 мая — прим.ред.), почему так поздно ставят капельницы и уколы и почему она одна на целый этаж, медсестра ответила, что целую смену никто не может вытерпеть в этом противокоронавирусном костюме, так как в нём нельзя выпить воды или, простите, сходить в туалет.

Но если без воды ещё можно потерпеть, то, простите, как им без справления физиологической надобности быть. Они тоже люди, как и все мы.

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Снял костюм — и он уже не герметичен, надо другой надевать. Я так понимаю: одна смена — один костюм. Вот они и меняют друг друга, раз такая ситуация.

Случчане! Мы все люди! Помогите нашим медсёстрам и врачам ПАМПЕРСАМИ. На сегодняшний момент — это то, в чём они нуждаются как никто другой. Неужели мы не поможем? Даже если каждый из нас не пожалеет рубль, два, какую неоценимую помощь вы окажете всему медперсоналу.

Уважаемая редакция газеты «Кур'ер», прошу вас как связующее звено принять самое непосредственное участие в этом благотворительном сборе. Я очень надеюсь, что этот вопрос решится с вашей помощью в ближайшее время. Берегите себя и своих близких!

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