Ситуацию со случчанином, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, рассказала его родственница. Женщину беспокоило, что пока не был известен результат теста, члены семьи продолжали ходить на работу и могли заразить окружающих. В Минском областном центре гигиены и эпидемиологии «Кур'еру» объяснили, что делать родственникам, пока готовится результат мазка на коронавирус.
1. Если подозрение
Если один из членов семьи госпитализирован с подозрением на коронавирус, до получения результатов его тестирования на членов семьи не накладывается никаких ограничений. Они могут ходить на работу.
2. Если диагноз подтверждён
Если у заболевшего диагноз подтвердился, то члены семьи являются контактами первого уровня и за ними устанавливается медицинское наблюдение и тоже берутся мазки на коронавирус. Срок ожидания результатов теста — до 7 дней.
3. Что на время изоляции
На время изоляции членам семьи, признанным контактами 1-го уровня, выдаётся больничный лист, медработники контролируют их самочувствие. В зависимости от их состояния врач принимает решение об амбулаторном или стационарном лечении.
4. Если остались вопросы
«Горячая линия» Минского областного центра гигиены и эпидемиологии: (+375 17) 290 00 93, (+375 17) 331 26 14, (+375 17) 331 87 68. График работы: в будни —
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