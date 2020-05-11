За прошедшие выходные количество инфицированных коронавирусом в мире увеличилось почти на 256 тысяч, умерших — более чем на 13 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), пишет TUT.BY.

По данным на утро 11 мая, в мире коронавирус обнаружен у 4 102 955 человек, выздоровели 1 411 619 человек, умерли 282 719 пациентов.

В Ухане, который считается источником распространения инфекции, в субботу впервые с начала мая был выявлен заразившийся, мужчина находится в тяжёлом состоянии. Сегодня власти города заявили, что не допустят повторной волны коронавируса и сохранят жёсткие меры эпидемиологического контроля. За последние сутки в городе зарегистрированы пять случаев коронавируса, в Китае — 17, семь из которых завозные.

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В Южной Корее, которой одной из первых удалось взять развитие эпидемии под контроль, возобновили ограничения и закрыли все бары и рестораны. Это произошло после того, как молодой человек с коронавирусом побывал в нескольких развлекательных заведениях Сеула. В стране зафиксировано наибольшее число новых случаев за последний месяц — 34.

В США, где 1,3 млн заразившихся и 79,5 тысячи летальных исходов, сообщили о нескольких десятках случаев воспалительного синдрома у детей (чрезмерная иммунная реакция, поражающая органы). По данным властей, это может быть связано с коронавирусом.

В Испании, которая находится на втором месте по числу заразившихся в мире (инфицированы более 224 тысяч человек, умерли 26,6 тысячи пациентов), смягчение карантина затронет половину населения страны. Людям разрешат посещать родственников в пределах одной провинции, но собираться можно группами не более 10 человек, бары и рестораны откроют террасы (но занято может быть не более 50 процентов столиков), начнут работу некоторые магазины, частично возобновят деятельность спортзалы, музеи, театры, церкви, отели. Всё это пока не коснётся Мадрида, Барселоны и некоторых других крупных городов страны.

Начинают выход из карантина и во Франции, где более 26 тысяч умерших и 177 тысяч инфицированных. В стране за последние сутки зафиксирован наименьший ежесуточный прирост количества летальных исходов — 70. В стране 11 мая открываются все магазины, кроме крупных торговых центров, и рынки. Учителя начинают выходить на работу, чтобы подготовить школы к возвращению детей. Заведения общепита останутся закрыты минимум до июня. При этом режим санитарной ЧС в стране продлён до 10 июля.

В Великобритании, которая довольно быстро вышла на второе место в мире по числу умерших от коронавируса (почти 32 тысячи человек) и третье по числу инфицированных (более 220 тысяч человек), на этой неделе смогут отправиться на работу все, кто не может работать из дома. Людям разрешат загорать в парках, путешествовать на личных автомобилях, заниматься спортом на улицах без ограничений. С 1 июня планируется открыть начальные школы. Бары и рестораны останутся закрытыми до июля. Ослабляют меры и в других странах — в Швейцарии, Чехии, Нидерландах, Бельгии.

В Германии, где при большом количестве инфицированных (почти 172 тысячи человек) удалось добиться невысокой смертности (7,5 тысячи человек) по сравнению с другими странами, второй день подряд растёт активность заражений коронавирусом. Ранее в стране начали понемногу ослаблять карантин. По данным Института имени Роберта Коха, в пятницу базовое репродуктивное число Ro составляло 0,83, в субботу оно выросло до 1,10. Это означает, что 10 инфицированных сейчас заражают 11 человек. В воскресенье число Ro продолжило расти, о спаде пандемии можно говорить, когда оно будет меньше 1,0.

В Украине (более 15 тысяч инфицированных и 391 умерший) карантин продлён до 22 мая, но ряд мер смягчат уже в этот понедельник: откроются парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях. Заведения смогут работать навынос, откроются террасы кафе и ресторанов.

Россия вышла на пятое место в мире по числу заразившихся коронавирусом — почти 210 тысяч человек (1915 летальных исходов). На прошлой неделе в стране предложили выход из карантина после 11 мая в три этапа: сначала разрешить занятия спортом на открытом воздухе, потом — прогулки на улице с членами семьи, возобновить работу школ, в последнюю очередь открыть парки, скверы, зоны отдыха. Каждый регион должен сам принять решение о снятии тех или иных ограничений. После этого Москва и Санкт-Петербург продлили режим самоизоляции до конца мая.

В Беларуси, по данным на 10 мая, зарегистрировано 22 973 человека с положительным анализом на коронавирус (+921 за сутки), 131 человек умер, выздоровели 6406 пациентов.