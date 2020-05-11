«Массово не продлевают контракты». Что происходит на мебельной фабрике в Слуцке

В редакцию «Кур`ера» обратились работники предприятия «Слуцкая мебельная фабрика». Они сообщают о «массовых увольнениях» сотрудников и переводе на неполный рабочий день. «Атмосфера напряжённая», — описывает ситуацию один из рабочих. Официально информация от рабочих не подтверждается, а некоторые утверждения опровергаются.

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Что говорят рабочие

Сразу несколько работников фабрики сообщили, что с 1 мая на предприятии планировали уволить более 100 человек.

«Являясь работником предприятия, скажу, что из 300 рабочих остаётся только 110. Всем „не продлили контракт“ в один день. А тех, кто захотел поработать дольше, предупредили, что ждёт их сюрприз в трудовой книжке. Хоть официально называют это непродлением контрактов, на самом деле больше похоже на принудительное сокращение без выплат», — сказал один из сотрудников.

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Такого же мнения и ещё один мужчина, который написал: «Слуцкая мебельная фабрика относится к мебельной фабрике „Лагуна“. Реально всем ультиматум поставили: не уволишься сам, уволят в течение недели. /…/ Интересно, как же контракт закончился у огромного числа работников в один день?»

Некоторые рабочие говорят, что сейчас на предприятии атмосфера напряжённая. «К тем, кто не хочет уходить, начинают придираться по мелочам. А ещё сократили рабочий день, — рассказал один из мужчин, работающий на фабрике. — Лучше бы производство оставили, а урезали торговые объекты. Зачем в Слуцке столько мебельных магазинов, если народ всё равно не кидается скупать мебель?»

Что ответили на предприятии

В отделе кадров информацию о сокращении работников опровергли, сославшись на то, что некоторым сотрудникам просто не продлевают контракты и это является законным правом работодателя.

«Сокращение и непродление контрактов — разные вещи. У нас на предприятии никаких сокращений не было. Просто людям не продлили контракты. Что касается цифр, то это в разы меньше работников, чем вам сообщили», — ответила специалист. Однако уточнить количество этих работников на предприятии отказались.

На момент публикации получить комментарий от руководства фабрики не удалось — ответов на звонки не было в течение недели.

Что ответили власти

Жанна Руцкая, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по экономике, ответила, что ситуация с кадрами на мебельной фабрике ей незнакома. «Если бы ситуация была серьёзной, то к нам бы уже поступили обращения от работников предприятия. Однако никаких сигналов и жалоб не было», — отметила она.

Виталий Бойко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома, сказал, что информация от работников не соответствует действительности. «Такое массовое непродление контрактов не могло бы остаться незамеченным властями. Да и нет тому подтверждений. Во-первых, на мебельной фабрике в Слуцке работает всего 190 человек. Во-вторых, на прошлой неделе в центр занятости обратилось только 2−3 человека, уволившихся с данного предприятия. Это никак нельзя назвать массовым увольнением, — отметил он. — Директор предприятия отрицает информацию, которую вам сообщили работники. Статистика по приёму и увольнению работников также подтверждает, что никаких проблем с массовым увольнением нет».