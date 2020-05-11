С июля безработным родителям будут начисляться по-новому долги по алиментам на детей

С 1 июля задолженность по алиментам для безработных и тех, кто не подтверждал свой заработок, будет рассчитываться по-другому. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Беларуси.

Со второго полугодия начнут действовать и некоторые другие изменения по уплате алиментов, пишет TUT.BY.

Новшества по расчёту задолженности по алиментам (и не только) предусмотрены законом от 18 декабря 2019 года, которым вносятся поправки в том числе и в Кодекс о браке и семье. Он вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Реклама

Сейчас судебный исполнитель определяет задолженность по алиментам исходя из заработка или других доходов родителя — должника за то время, когда он должен был их уплачивать, но не платил. Если в этот период он не работал или не предоставил документы, которые могли бы подтвердить его заработок или другой доход, то задолженность определяется исходя из размера зарплаты, которую он получал на момент начисления задолженности. Но если он и тогда был безработным, сумма определяется на основании зарплаты на последнем месте работы. В случаях, когда эти сведения получить невозможно или должник уволился больше трёх месяцев назад, задолженность вычисляют по средней заработной плате по стране.

С 1 июля задолженность по уплате алиментов, если должник не работал в момент её начисления, будет начисляться так: 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения на одного ребёнка, 100% — на двоих, 150% — на троих и больше детей.

СПРАВКА. Алименты на ребёнка могут быть назначены в добровольном порядке, когда родители договорились между собой, или в судебном. Во втором случае алименты могут взыскиваться в двух вариантах: их определяют в процентах от дохода мамы или папы, который их платит, либо в базовых величинах — это когда у родителя нет стабильного заработка или он временно не работает. Если определено, что родитель будет платить в процентах от дохода, то на одного ребёнка это будет 25%, на двоих — 33%, на троих и более — не меньше 50% от дохода.

Максимальный размер алиментов, который может платить на ребёнка не живущий с ним родитель, не установлен. А вот минимальный порог есть. Алименты не могут быть меньше 50% от среднедушевого бюджета прожиточного минимума на одного ребёнка, 75% — на двоих, 100% БПМ на троих и больше детей.

Предусмотрены и нововведения по расчёту задолженности по алиментам за период срочной службы в армии или прохождения альтернативной службы, если он не определён какими-либо договорами и соглашениями.

В таких случаях размер алиментов составит 25% от фактически полученного должником дохода на одного ребёнка, 33% — на двоих детей, 50% — на трёх и более детей.

Ещё одно новшество касается сроков уплаты алиментов. С 1 июля алименты должны поступать не позже последнего дня месяца, следующего за тем, за который они платятся. Выплаты делаются ежемесячно, если между плательщиком и получателем нет других договоренностей. Алименты могут быть выплачены и на будущее время.