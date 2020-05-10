Происшествия на выходных: задержали противников аккумуляторного завода

Отдел новостей
-
0

Одним абзацем:

В Слуцке столкнулись такси и скутер. По предварительной информации, скутер ехал по улице Ленина. Им управляла женщина, пассажир — мужчина. Автомобиль такси выезжал со стоянки возле универмага «Слуцк». Люди на скутере получили травмы.

Коронавирус

На воскресенье 10 мая в Беларуси зарегистрированы всего 22 973 человека с подтверждённым коронавирусом. За сутки — 921 человек. За всё время эпидемии 6406 человек выздоровели и выписаны. Умерли 131 человек (5 за сутки). TUT.BY

Реклама

В Копыльском районе на пожаре погибли пенсионерка и её внук

Вечером в субботу 9 мая пожарные выехали в агрогородок Скабин Копыльского района. Там загорелся жилой дом. На пожаре обнаружили погибшими 70-летнюю хозяйку дома и её 23-летнего внука. МЧС

В Могилёвском районе на пожаре погиб мужчина без определённого места жительства

Во втором часу ночи 10 мая в фермерском хозяйстве в Могилёвском районе горела хозпостройка. На пожаре погиб 49-летний мужчина, неработающий, без определённого места жительства. Его пустил в помещение директор хозяйства. МЧС

В Лидском районе в аварии погиб молодой человек

Происшествия на выходных
Фото: Лидская газета
Водитель — 26-летний житель Лиды — ехал по трассе на «Фольксвагене-Пассате». По неустановленной причине он столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине. Водитель «Фольксвагена» погиб. Лидская Газета

В Бресте за 8 и 9 мая задержали 5 противников аккумуляторного завода

Происшествия на выходных: задержали противников аккумуляторного завода
Фото: TUT. BY
В пятницу 8 мая задержали четверых противников строительства аккумуляторного завода в Бресте. Троих задержали в самом Бресте и поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД. Ещё одного человека задержали в Кобринском районе и поместили в местный ИВС. В субботу 9 мая два милиционера в форме и один в гражданском задержали активиста Олега Вялова в его квартире. Предположительно он тоже в Ленинском РОВД. Противников строительства завода обвиняют в том, что они участвовали в несанкционированном массовом мероприятии. TUT.BY

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.