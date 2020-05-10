Происшествия на выходных: задержали противников аккумуляторного завода

Одним абзацем:

В Слуцке столкнулись такси и скутер. По предварительной информации, скутер ехал по улице Ленина. Им управляла женщина, пассажир — мужчина. Автомобиль такси выезжал со стоянки возле универмага «Слуцк». Люди на скутере получили травмы.

Коронавирус

На воскресенье 10 мая в Беларуси зарегистрированы всего 22 973 человека с подтверждённым коронавирусом. За сутки — 921 человек. За всё время эпидемии 6406 человек выздоровели и выписаны. Умерли 131 человек (5 за сутки). TUT.BY

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В Копыльском районе на пожаре погибли пенсионерка и её внук

Вечером в субботу 9 мая пожарные выехали в агрогородок Скабин Копыльского района. Там загорелся жилой дом. На пожаре обнаружили погибшими 70-летнюю хозяйку дома и её 23-летнего внука. МЧС

В Могилёвском районе на пожаре погиб мужчина без определённого места жительства

Во втором часу ночи 10 мая в фермерском хозяйстве в Могилёвском районе горела хозпостройка. На пожаре погиб 49-летний мужчина, неработающий, без определённого места жительства. Его пустил в помещение директор хозяйства. МЧС

В Лидском районе в аварии погиб молодой человек

В Бресте за 8 и 9 мая задержали 5 противников аккумуляторного завода