Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью New York Times о том, как развивается заболевание, вызванное коронавирусом, и почему так важны дни с пятого по десятый.

Автор статьи — Тара Паркер-Поп, New York Times.

Ранее: Симптомы коронавируса: 10 ключевых признаков, которые полезно знать жителям Слуцка

Реклама

Ежедневное отслеживание ваших симптомов может помочь вам и вашим врачам принять правильное решение о необходимости госпитализации.

Когда мой родственник недавно серьёзно заболел, как мне показалось коронавирусной инфекцией, мой первый вопрос был именно о сроках. Сколько дней назад у вас начались симптомы?

Отслеживание температуры тела и уровня кислорода в вашем организме при первых признаках заболевания COVID-19, а также проставление заметок в календаре являются важными этапами мониторинга коронавирусной инфекции. Заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом, отличается своей непредсказуемостью в том, что касается определения конкретных и общих для всех пациентов симптомов. Но несмотря на это, симптоматика и течение болезни почти всегда проходят по одному образцу при переходе болезни в тяжёлую форму.

В то время как большинство пациентов выздоравливают примерно через неделю после начала болезни, значительное меньшинство из заболевших вступают в «очень неприятную вторую фазу» болезни, утверждает доктор Илан Шварц, доцент кафедры инфекционных заболеваний в Университете Альберты (Канада — от автора перевода). «После первоначальных симптомов состояние пациента выравнивается и, возможно, даже немного улучшится, но затем происходит вторичное ухудшение состояния», — говорит Илан Шварц.

Несмотря на то, что каждый пациент индивидуален, врачи утверждают, что дни с 5-го по 10-й часто являются наиболее тревожными в плане респираторных осложнений, вызванных COVID-19. Это наблюдение особенно применительно к пожилым пациентам и тем, у кого присутствуют такие хронические заболевания, как высокое кровяное давление, ожирение или диабет. У более молодых пациентов такого рода осложнения начинают отмечаться значительно позже, примерно с 10-го по 12-й день. Большинство людей, которые достигают 14-го дня без каких-либо серьёзных симптомов (не считая ощущения себя несчастными и утомлёнными), скорее всего, уже находятся на пути к выздоровлению.

«При любом другом заболевании большинство людей после недельной борьбы с симптомами говорят себе: „Хорошо, всё будет отлично“, — говорит доктор Леора Хорвиц, доцент кафедры общественного здоровья и медицины в Нью-Йоркском университете. — А вот людям с COVID-19 примерно через неделю после начала заболевания я советую, чтобы они действительно обратили внимание на то, как они себя чувствуют, и не успокаивали себя напрасно, надеясь, что всё закончено».

Важно вызвать врача, если у вас есть одышка или какие-либо другие симптомы COVID-19, независимо от того, сколько времени прошло с начала заболевания. Но не паникуйте, если вы всё еще чувствуете себя неважно после недели болезни. Обычно симптомы COVID-19 проявляются более длительное время, чем у похожих заболеваний, а недомогание дольше недели не всегда означает, что вам необходима специализированная медицинская помощь.

Но обращение особого внимания и отслеживание ваших симптомов в момент, когда сроки заболевания приближаются ко второй неделе, приобрело чрезвычайную актуальность в связи с тем, что всё больше и больше врачей наблюдают увеличение числа пациентов, поступающих в стационар с тяжёлой формой пневмонии.

При сканировании у пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19, обнаруживается так называемое «помутнение», отмечаемое в нижней части обоих лёгких. Уровень кислорода в организме заболевшего человека может падать настолько медленно, что пациент может сразу и не заметить состояния называемого «тихой гипоксией». Часто, только когда уровень кислорода в организме достигает опасно низкого уровня, вызывая сильную одышку, люди наконец-то решаются обратиться за помощью.

На данный момент лучший способ отслеживать изменения своего здоровья — использовать пульсовой оксиметр (пульсоксиметр). Это маленькое устройство, которое надевается на ваш палец и измеряет уровень кислорода в крови. Существуют приложения для умных телефонов, предназначенные для этого, но они показали плохие результаты при проведении тестов. Нормальный диапазон насыщения кислородом должен составлять от 96% до 99%. Если показатели кислорода в крови упадут до 92%, то стоит немедленно обратиться к врачу.

Существую способы, при использовании которых, даже находясь дома, вы можете увеличить приток кислорода к лёгким. Не стоит опираться на спину, например. Опираясь на живот, допустим, в положении лежа, можно открыть те части лёгких, которые находятся в сжатом состоянии, когда человек лежит на спине. Вы также можете перевернуться на левый или правый бок или присесть на стул без использования спинки.

Доктор Анна Мари Чанг, доцент неотложной медицины и директор клинических исследований в Университете Томаса Джефферсона, проболела около недели, прежде чем уровень кислорода в её организме упал до 88 процентов на девятый день болезни. Она обратилась за помощью в больницу, где её насыщали кислородом, пока она лежала на животе в течение четырёх дней.

Непонятно, почему у относительно молодых и здоровых пациентов, таких как доктор Чанг, которой 38 лет, иногда происходит резкое ухудшение состояния здоровья.

«Первая составляющая — это вирусная природа заболевания, а потом уже всё остальное, — утверждает доктор Чанг. — Ваш организм реагирует посредством воспалительной иммунной реакции, пытаясь таким образом бороться с инфекцией. Такая реакция иммунной системы человека может быть чрезмерной, и, похоже, именно это вызывает резкое ухудшение состояния здоровья. Мы часто наблюдаем последствия такой реакции примерно начиная с седьмого по десятый день заболевания».

Но несмотря на описанные выше временные рамки, доктор Чанг предупреждает, что пациенты должны больше прислушиваться к сигналам своего тела, а не полагаться исключительно на высчитывание временного графика симптомов. «Человеческое тело не следует какому-либо определённому и идеальному руководству к действию», — говорит она.

Проблема, утверждают врачи, заключается в том, что до сих пор рекомендуемые официальными лицами инструкции заключались в том, чтобы настаивать на амбулаторном лечении пациентов и советовать им обращаться за медицинской помощью в стационар только в том случае, когда они испытывают сильную одышку. В результате очень много пациентов ждут слишком долго, перед тем как обратиться к врачу.

«С точки зрения общественного здравоохранения мы ошибались, говоря людям обращаться в стационар только тогда, когда у них появится сильная одышка», — говорит доктор Ричард Левитан, врач неотложной помощи из штата Нью-Гемпшир, который призвал к широкому применению домашних пульсоксиметров в течение первых двух недель болезни COVID-19. «Ожидание — это не очень хорошая стратегия», — говорит врач.

Доктор Левитан отмечает, что, несмотря на то, что многие пациенты могут почувствовать ухудшение состояния своего здоровья между пятым и десятым днём заболевания, он не стал бы надеяться исключительно на временные рамки при определении серьёзности формы протекания болезни, поскольку не каждый пациент точно знает, в какой именно день началась его болезнь.

«Пациенты иногда определяют начало заболевания не так, как мы от них ожидаем, — говорит доктор Левитан. — Когда мы спрашиваем пациента, как долго он болеет, я замечаю, что он отвечает несколько дней, в то время как его супруга утверждает, что он болеет уже неделю».

Но что делать, если у вас нет пульсоксиметра для домашнего наблюдения? Такие устройства в настоящее время или в дефиците, или у вас может занять несколько недель, чтобы вам его доставили. Поговорите с вашими друзьями и спросите, есть ли у них пульсовой оксиметр, чтобы при необходимости одолжить его на две недели, если вы заболеете. Прибор легко дезинфицируется.

(Если вы найдёте такой прибор в продаже, но не сможете позволить себе его купить, попробуйте приобрести его совместно с родственниками или вашими друзьями для совместного использования при необходимости — от автора перевода).

В отсутствие пульсового оксиметра одной из мер, довольно грубой, но тем не менее действительной, самопроверки дыхательной функции ваших лёгких является так называемая «проверка счётом Рос». Для этого требуется, чтобы пациент сделал вдох и, задержав дыхание, попытался сосчитать до 30. Если пациент не сможет досчитать хотя бы до 10 (или продержаться семь секунд) без другого вдоха, вероятно, уровень его кислорода упал ниже 95 процентов. Если он не сможет досчитать до 7 (или продержаться пять секунд), его кислородный показатель может быть ниже 90 процентов. Но стоит помнить, что этот тест не идеален и не изучался на пациентах с COVID-19.

Команда исследователей из Оксфордского университета утверждает, что оценка насыщенности крови кислородом по системе Роса не должна использоваться повсеместно, поскольку она не была подтверждена и может дать ложную оценку состояния вашего здоровья и неоправданную надежду на то, что у вас всё в порядке.

Ещё одним физическим, но довольно незаметным признаком падения уровня кислорода может являться переход заболевшего человека на короткие и частые вдохи, таким образом пытаясь компенсировать нехватку воздуха. При этом пациент часто даже не обращает внимание на такого рода изменения в частоте и глубине своего дыхания. Инфицированный человек с низким уровнем кислорода также может иметь синеватый оттенок губ или кожи.

Обратите ваше внимание на приведённые ниже временные рамки симптомов заболевания COVID-19. Хотя они могут служить лишь общим руководством, стоит помнить, что симптомы могут появляться в любой промежуток времени протекания вашей болезни. Всегда прислушивайтесь к своему телу и при необходимости немедленно проконсультируйтесь с врачом по поводу конкретно вашего случая.

Дни с 1-го по 3-й

Ранние симптомы COVID-19 широко варьируют. Болезнь может начаться с першения в горле, кашля, жара, головной боли и ощущения одышки или небольшого сдавливания в области грудной клетки. Иногда болезнь начинается с приступа диареи. Некоторые заболевшие просто чувствуют усталость и теряют чувство вкуса и обоняния. У многих людей могут присутствовать сразу несколько симптомов, но отсутствовать жар, например. У некоторых пациентов с желудочно-кишечными симптомами развиваются также и респираторные симптомы, а у других — нет.

Дни с 4-го по 6-й

У некоторых пациентов проявляются лишь лёгкие симптомы или их нет совсем. Другие начинают чувствовать себя ужасно, с постоянным жаром, болями во всём теле, ознобом, кашлем и неспособностью почувствовать себя комфортно, несмотря ни на что.

У некоторых детей и молодых людей с лёгкими формами заболевания могут появиться высыпания, в том числе зудящие красные пятна, отёки или образование волдырей на пальцах ног и/или рук, похожие на обморожение. Точные сроки вышеперечисленных симптомов не ясны, они могут появиться как на ранней стадии инфекции, так и после выздоровления. Это то, что случилось с доктором Шварцем, у которого появились сначала респираторные симптомы, а только затем волдыри на ногах.

«Похоже, что многие из этих людей, в том числе и я, получили изначально отрицательный результат при обычном тестировании на коронавирус при помощи взятия мазка, — утверждает он. — Я предполагаю, что это был ложный негативный результат. Вполне возможно, что-то, что мы видим, является иммунологическим явлением, которое возникает после того, как первоначальное инфицирование сходит на нет».

Дни с 7-го по 8-й

Для тех, кому повезёт и их заболевание будет протекать в лёгкой форме, худшее будет позади уже через неделю. В рекомендациях Американского центра по контролю и профилактике заболеваний (англ. CDC) говорится, что пациенты, у которых улучшились симптомы и у которых не было жара в течение трёх дней, могут выйти из изоляции.

В этот период некоторые пациенты, которые изначально чувствовали себя ужасно, могут продолжить чувствовать себя плохо или им может стать ещё хуже. А некоторые пациенты могут начать чувствовать себя лучше на короткое время, а затем их состояние снова ухудшится.

Пациентам следует продолжать внимательно контролировать уровень кислорода в крови и проконсультироваться с врачом, если они начинают себя плохо чувствовать. «Мы должны дать пациентам более низкий порог, после которого они должны обращаться за помощью к врачу, — говорит доктор Левитан. — Я считаю, что они должны почти сразу связаться со своим доктором для наблюдения, как только почувствуют ухудшение своего состояния».

Дни с 8-го до 12-й

Мониторинг должен продолжаться в течение второй недели заболевания. Пациенты могут почувствовать улучшение при сне на животе или на боку.

«Дни с восьмого по двенадцатый дают нам возможность понять с большой долей вероятности, станет ли кому-то лучше или хуже, — рассказывает доктор Чарльз Пауэлл, директор Национального еврейского института респираторных заболеваний при американском госпитале Маунт Синай. — Главное, о чём мы беспокоимся и к чему присматриваемся, — это ухудшение общего состояния через 8−12 дней — усиливающаяся одышка, усиливающийся кашель».

Доктор Пауэлл утверждает, что домашний пульсоксиметр может помочь людям принять решение о необходимости экстренной госпитализации. В менее тяжёлых случаях пациенты должны просто связаться для консультации со своими врачами.

«Если человеку, проходящему лечение на дому, трудно чувствовать себя комфортно и семья боится, что они могут не справиться с ситуацией самостоятельно, то этого должно быть достаточно, чтобы заставить врача предложить пациенту прийти на более детальное обследование, — говорит доктор Пауэлл. — Мы не должны ждать слишком долго и ожидать, пока уровень кислорода в крови пациента снизится до критического уровня».

Дни с 13-го по 14-й

Люди, у которых болезнь протекала в лёгкой форме, должны уже полностью поправиться к этому времени. Пациенты, которые имели тяжёлые симптомы, но поддерживали нормальный уровень кислорода в крови, должны чувствовать себя в основном нормально через две недели. Тем не менее пациенты с тяжёлыми симптомами и те, кто нуждался в дополнительном лечении из-за низкого содержания кислорода, могут все ещё чувствовать себя неважно и утомлёнными, и для восстановления им потребуется больше времени.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи:

ДЕЖУРНЫЙ ПО COVID. Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, лечатся в больнице или дома, если у вас есть факты по этой теме, вы медик и хотите донести важную информацию — пишите на редакционный адрес газеты info@kurjer.info, звоните на номер редактора отдела писем: (+375 44) 763 68 69 (Елена). Ваши сообщения примет сотрудник «Кур'ера» до 17.00 в рабочие дни. Если у вас есть вопросы и вы не можете найти на них ответы — мы попытаемся найти! Пишите и в Viber в чат «Поговорим, Слуцк». Присоединяйтесь!