«Лесной солдат». История моего отца, уроки выживания и сила науки во время войны

Так называл себя отец и партизаны отряда друг друга, т.к. среди партизан было немало военных окруженцев и военных, попавших в плен при отступлении, затем совершивших побег.

Уроки выживания

Когда я расспрашивал его о партизанской жизни и вообще о войне, то рассказывал он обо всём этом как-то скупо, неохотно. Видимо, неприятны были ему эти воспоминания и поэтому он старался рассказать что-то более приятное и полезное, что могло пригодиться в будущей жизни. И поэтому могу с уверенностью сказать: его воспоминания могут служить уроками выживания в экстремальных условиях (в настоящее время, по-моему, есть в школах такой предмет — ОБЖ).

Например, как переночевать зимой в лесу и не замёрзнуть, как грибом сыроежка можно полноценно и вкусно пообедать (с бульоном), не имея посуды, или как по вспышке и секундному счёту определить, на каком расстоянии произошёл грозовой разряд и многое другое, чем мы, дети, пользовались, гоняя лошадей в ночное или в других ситуациях.

Очень запомнились из его воспоминаний два военных эпизода из армейской жизни.

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Знания физики и премудрости стрельбы из гаубицы

Это когда он открыл огонь из своего орудия по колонне фашистов без приказа командира, в самом начале войны, под Уманью. Это был его первый бой, в котором он один, будучи раненым в плечо, подбил 4 немецких танка из своей 155-миллиметровой гаубицы, хотя эти орудия не были предназначены для борьбы с танками (этот эпизод войны был описан писателем Е. Долматовским в книге «Зелёная брама»).

Я охотно верю в это, потому что отец, зная законы физики, хорошо зная технические характеристики орудия, номер заряда и угол наклона ствола, мог точно рассчитать траекторию полёта снаряда и без панорамы (специальное устройство для наведения орудия на цель) поразить цель, что он показывал, доказывал и рассказывал орудийным расчётам на учебных стрельбах.

Кстати, отец говорил, помню, что нельзя прямой наводкой «через ствол» поразить цель, поскольку снаряд при полёте имеет не линейную траекторию, а любое орудие бьёт по навесной, хотя выражение «прямой наводкой» существует, но поражение цели при этом возможно только при очень близком её нахождении.

После этого боя его 80-й гаубичный батальон, входивший в состав 6-й армии, был разбит и пленён. Тогда были окружены и пленены 6-я и 12-я армии, воевавшие на Киевском направлении.

Попал тогда в плен и отец, но вскоре бежал, организовав групповой побег. Потом — партизанский отряд им. Чапаева, а после освобождения Беларуси — 6-й автомобильный полк, с которым дошёл до Ной-Штецина, где и встретил Победу.

Необстрелянные генералы

Второй случай — о молодых необстрелянных генералах.

«Тянул как-то на своём ГАЗ-2А пушку, — вспоминает отец. — Остановился перед небольшой речушкой, чтобы определить место форсирования реки. Вдруг откуда ни возьмись М-ка сходу врезается в речку, из неё выскакивают два молодых генерала. Который помоложе, с матом приказывает отцепить орудие и вытащить их машину, но тут же раздаётся свист мин, и генералы, как по команде, шлёпаются в своих новеньких шинелях в грязь, хотя по звуку летящих мин они должны были упасть не менее как в километре от нас. Смешно? Но мне тогда было не до смеха. Пришлось выполнить приказ».

О наградах и как пускали поезда под откос при помощи… деревяшки

Имел отец и награды, с которыми я играл в песке во дворе дома, потому как обесценились они, как и сами участники войны, после того, как было отменено празднование Дня Победы, просуществовавшее год или два.

Потом, конечно, когда на лацканы пиджака приходилось цеплять юбилейные «побрякушки» (выражение отца), а отношение к ветеранам поменялось, отец сожалел о том, что не сохранил боевые награды. Но самой дорогой и любимой наградой для отца были карманные часы «Молния», которые ему подарил командир партизанского отряда за пущенный под откос немецкий эшелон с военной техникой с помощью дубовых клиньев, изготовленных отцом (взрывчатка иногда была в отряде дефицитом).

Отец очень дорожил этим подарком. Носил он эти часы на цепочке, в специальном кармашке, вшитом в галифе моей мамой. Любил и я прикладывать эти часы к уху и слушать их тихий равномерный ход.

Когда отец в Несвиже купил себе наручные часы «Кама» (помню этот момент), часы «Молния» положил в коробку с ёлочными игрушками, которую я обнаружил случайно на чердаке. С той поры часы водружались на ёлку, а я за ёлкой стал ходить в лес вместе с отцом.

Дружба с Машеровым, наукой и искусством

Надо сказать, моих родителей связывала неоценимая дружба с П. М. Машеровым, с которым они вместе заканчивали Витебский пединститут (физмат) и который по жизни оказывал отцу всяческую помощь, о чём я впоследствии узнал от бывшей соседки родителей Т. И. Новик, в прошлом также учительницы. Мне отец почему-то об этом не рассказывал.

Мало чего осталось от отца. Куда всё подевалось? Наверное, потерялось при переездах, меняя места жительства. А сколько было наглядных пособий-самоделок по физике, сделанных отцовскими руками, остались только учебники по физике, математике и астрономии, которые в наше время очень ценятся, стереоальбом по геометрии с очками с разноцветными окулярами (родители работали учителями), а также несколько отцовских картин (акварель, масло), которые хранятся на даче. Живопись была одним из призваний отца. Он впоследствии очень сожалел о том, что не стал художником-профессионалом (до поступления в пединститут отец окончил один курс художественного техникума).

Да, какой был человек — Рябцев (Мешечек) Борис Герасимович, мастер на все руки. Для него ничего невозможного не было, умел делать всё, а знаний — ума палата. Его любили и уважали не только ученики, но и все, с кем он общался. Светлая память о нём навсегда останется в сердцах потомков. Спите спокойно, дорогие родители, мы не подведём!