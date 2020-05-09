Клинический психолог Росс Грин 25 лет специализировался на детях с социальными, эмоциональными и поведенческими проблемами. Работа в семьях, школах, отделениях психиатрических клиник, интернатах и тюрьмах помогла Россу выработать особую систему воспитания. Ксения Лурье законспектировала для нас его книгу, вышедшую в издательстве «Манн, Иванов и Фербер», где он подробно описывает свою методику.

Между «царством диктатора» и «территорией слабака» существуют партнёрские отношения

Кажется, испокон веков было принято так: взрослые говорят детям, что делать, и заставляют это делать. Кто сильнее, тот и прав. Мама лучше знает. Детей должно быть видно, но не слышно. Однако в последнее время отношение к детям претерпело изменения. Повышение статуса ребёнка в обществе растёт, запрещён детский труд в развитых странах. Детям не нужно зарабатывать деньги для выживания семьи, у них появился выбор. Физическое наказание детей в некоторых странах преследуется законом. Порка признана вредной даже в педагогических целях.

По мнению Росса, многие родители находятся в замешательстве. Они не могут понять, как сегодня воспитывать детей, потому что «завязли между попустительством и авторитаризмом». Росс утверждает, что всё дело в балансе, и между «царством диктатора» и «территорией слабака» существуют партнёрские отношения. Их ключевая составляющая — сотрудничество, а не власть или сила. Именно партнёрство между родителем и ребёнком «позволит выстроить отношения, которые устроят вас обоих, дадут возможность расти и развиваться, обеспечат ваше чадо хорошей основой, необходимой ему для того, чтобы однажды расправить крылья и взлететь».

Что такое несовместимость в отношениях

Согласно Россу Грину, перед каждым ребёнком стоит важная задача: понять, что он из себя представляет (каковы его умения, навыки, ценности, черты характера, цели и жизненные ориентиры), осознать свои особенности и в соответствии с ними жить. Известный психолог Карл Роджерс назвал этот процесс самоактуализацией.

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В свою очередь, перед родителями стоит аналогичная задача: выяснить, что из себя представляет их ребёнок, принять это и помочь ему вести соответствующий образ жизни. Кроме того, каждый родитель хочет иметь влияние, то есть передать ребёнку свой опыт, ценности и житейскую мудрость. Это влияние родители обычно оказывают через свои ожидания. У общества также есть ожидания, предъявляемые ребёнку, — образовательные, социальные, поведенческие.

Большинство детей способны оправдать ожидания родителей и общества, но у каждого случаются моменты, когда трудно соответствовать чьим-то представлениям

У кого-то из детей это происходит чаще, у кого-то — реже. Как говорит Грин: «Иными словами, бывают случаи, когда возникает несоответствие характеристик ребёнка возлагаемым на него ожиданиям». В этом случае и возникает несоответствие или несовместимость задач родителей и детей.

Например, учитель задаёт на дом много заданий по математике, а ребёнок не особенно хорошо её понимает, возникают сложности. Если ребёнок научен обращаться за помощью, он пойдёт на контакт с преподавателем. Или если учитель видит затруднения учеников, он сможет предложить свою помощь. В противном случае расхождение между ожиданиями учителя и возможностями ребёнка сохранится.

По сути, несовместимость неизбежна. Но она становится важной частью наших взаимоотношений, потому что стимулирует их развитие. Важно увидеть несоответствие и помочь ребёнку его преодолеть. Росс Грин подчёркивает, что партнёрские взаимоотношения с ребёнком подразумевают помощь ему. Однако категория «помощника» не так проста, как кажется. Существует три важных характеристики.

Помощники приносят пользу. Необходимо всегда помнить, что важно не навредить своей помощью.

Помощники должны быть толстокожими. То есть не принимать всё на свой счёт. Именно тогда можно сохранить максимальную объективность и не терять самообладания. Важно сделать так, чтобы чувства не мешали оказывать помощь.

Помощники подключаются только тогда, когда их участие действительно необходимо. Тогда они способствуют развитию самостоятельности.

Соблюдать эти правила непросто, особенно в конфликтных ситуациях. «Даже если ребёнок не оправдывает ваших ожиданий. Даже если он говорит вам обидные слова. Даже если став подростком, ведёт себя так, будто больше не хочет иметь с вами ничего общего. Даже если вы ясно понимаете, что ему гораздо интереснее проводить время со сверстниками, чем с вами. И всё равно вы остаётесь его партнёром», — пишет Росс Грин.

Каждая нерешённая проблема начинается со слова «трудно»

Несовместимость — вещь неизбежная, но как понять, что она возникла? Как правило, это достаточно просто: если ребёнок плохо справляется с возложенным на него ожиданием, чаще всего это бросается в глаза. Первоочередная цель родителей — выявить эти нерешённые проблемы.

Росс Грин предлагает такой список наиболее часто встречающихся:

ходить в школу;

просыпаться утром, когда нужно идти на занятия;

собираться в школу по утрам;

вовремя приходить в класс;

готовиться вечером ко сну;

убирать на место игрушки перед сном;

засыпать вечером;

оставаться спать в своей постели ночью;

спать в течение достаточного количества времени;

выполнять работу по дому (каждый вид работы считается отдельной нерешённой проблемой);

выполнять домашние задания (каждое задание считается отдельной нерешённой проблемой);

есть здоровую пищу;

находить себе занятия помимо видеоигр и просмотра телепередач;

посещать спортивные тренировки;

заводить и сохранять друзей;

учиться и сдавать экзамены.

Каждая нерешённая проблема начинается со слова «трудно». Список может быть пространным и вызвать у родителей растерянность, но его составление помогает решать проблемы по порядку. После того, как список составлен, Грин советует подумать, способен ли ребёнок соответствовать каждому ожиданию, реалистично ли ваше ожидание. На самом ли деле он может выполнить задание по математике? Не тяжёл ли для него пакет с мусором и не слишком ли агрессивно себя ведёт собака, с которой он должен гулять? Родителям важно понять: то, чего они хотят от ребёнка, и то, на что он реально способен, — далеко не одно и то же.

Как решить проблемы с помощью сотрудничества

Грин предлагает три варианта работы над нерешёнными проблемами детей. План, А предполагает решение в одностороннем порядке, то есть по указанию родителя (авторитаризм). План Б (тот самый баланс) предусматривает сотрудничество. План В заключается в том, чтобы адаптировать, изменить или отложить проблему на неопределённое время, то есть повременить с оказанием помощи ребёнку (попустительство).

Безусловно, каждый родитель сам вправе выбрать вариант работы с проблемами ребёнка. Но поскольку книга Грина о сотрудничестве, то про план Б он расписывает наиболее подробно. Совместное решение проблем состоит из трёх этапов.

1. Этап эмпатии: дети должны быть услышаны (и поняты)

Это этап, когда родители собирают информацию о том, что беспокоит ребёнка, выясняют его мнение по поводу того или иного требования, которое вызывает трудности. Как и у взрослых, у детей есть важные причины для беспокойства: голод, усталость, желание что-то купить или чего-то избежать. Задача родителя на этом этапе — показать ребёнку, что его заботы и тревоги важны для родителей. На этапе эмпатии не надо поучать детей, необходимо их выслушать и понять.

К примеру, если ребёнок говорит «Я боюсь, что у меня под кроватью прячется чудовище», не стоит отвечать: «Да ладно тебе, нет там никакого чудовища»

Так родители обесценивают тревогу, ребёнок чувствует, что его не слышат и не понимают.

Процесс сбора необходимой информации начинается со слов: «Я заметил, что…» и заканчивается «В чём дело?». Между ними необходимо вставить описание нерешённой проблемы. К примеру: «Я заметил, что ты не справляешься с домашним заданием по математике. В чём дело?» или «Я заметил, что в последнее время тебе трудно вовремя встать и собраться в школу. В чём дело?».

Важно указать на конкретную, а не на общую проблему, а также избегать оценочности («ты так ужасно себя вёл, кричал и дрался») или предположений («ты так себя ведёшь, потому что ты не любишь родителей»).

Следующая часть этапа эмпатии сложнее. После вопроса «В чём дело?» последует один из пяти вариантов развития событий.

Вариант 1. Ребёнок что-нибудь ответит

В данном случае необходимо разговорить ребёнка и провести расследование, чтобы получить больше сведений. Важно не допрашивать, а добывать информацию, разговаривать без нотаций, угроз и приказного тона. Вот несколько стратегий, помогающих добыть информацию «без боя».

Используйте рефлективное слушание. То есть «зеркальте» слова ребёнка, повторяйте то, что он говорит. Например, если на вопрос, почему он не ладит с сестрой, ребёнок отвечает: «Потому что она мне не нравится», необходимо повторить: «Она тебе не нравится». А затем уточнить: «Как это?» или «Что ты хочешь этим сказать?».

Задавайте ключевые вопросы (кто, что, где, когда). Примеры: «Кто приставал к тебе в школе?», «Что мешает тебе делать уроки?», «Когда сестра достаёт тебя?». Важно только не спрашивать «почему?». Ребёнок может объяснить свой поступок тем, что он слышал от взрослых, но не тем, что он по-настоящему думает.

Спросите ребёнка, о чём он думает, находясь в эпицентре нерешённой проблемы. К примеру, «Скажи мне, о чём ты думаешь, когда сидишь за столом и пытаешься сделать домашнюю работу по математике?».

Разбейте нерешённую проблему на части. Большинство затруднений возникает, когда ребёнок выполняет сложное составное задание. например, собирается в школу (встаёт, завтракает, чистит зубы, одевается и так далее). Если разделить процесс на части, будет проще узнать, в каком месте ребёнок испытывает трудности. Необходимо задавать наводящие вопросы: «Я заметил, тебе трудно решить, что надеть в школу. В чём дело?» и далее «А если мы вместе подумаем о том, что тебе мешает определиться с выбором одежды? Тебе это поможет?», «Ну, одна вещь, которую ты, по-моему, делаешь, — это определяешь, соответствует ли одежда, которую ты собираешься надеть, погоде. Разве это трудно?» и так по порядку можно разобрать несколько вопросов.

Подведите итог (и попросите рассказать о других проблемах). Необходимо подытожить услышанное и спросить ребёнка, нет ли ещё каких-то вопросов, которые вы с ним не обсудили.

Вариант 2. Ребёнок промолчит или скажет: «Я не знаю»

Такая реакция может иметь разные причины. Если формулировка вашего вопроса оказалась неудачной, важно убедить ребёнка в том, что вы стараетесь понять его проблемы и решить их вместе. Если неудачен выбор времени, важно обговорить, когда можно вернуться к данному диалогу. Если ребёнок действительно не знает, нужно попросить его поразмышлять (или сделать это вместе) и вернуться к теме позже. Если ребёнок не привык к подобным диалогам с родителями, нужно объяснить ему, почему важно решать проблемы сообща.

Вариант 3. Ребёнок ответит: «У меня с этим нет никаких проблем»

Многие родители успокаиваются после этих слов, однако ребёнок может просто отмахнуться от вас этими словами. Важно применить стратегию рефлективного слушания и узнать правду.

Вариант 4. Ребёнок скажет: «Я не хочу сейчас говорить об этом»

В таком случае важно дать ребёнку понять, что он может не говорить об этом сейчас, но к этому разговору придётся вернуться. Можно также попробовать уточнить мотив отказа. Ни в коем случае не надо давить или выпрашивать информацию. Это не работает.

Вариант 5. Ребёнок займёт оборонительную позицию и скажет: «Я не обязан с тобой разговаривать» (или что-нибудь похуже)

Оптимальный вариант реакции на такое поведение не уйти в оборону и не угрожать, а честно ответить: «Ты и не обязан со мной разговаривать». Грин уточняет: «Разумно также заверить ребёнка в том, что вы не собираетесь использовать план А, например: „Я не указываю тебе, что делать“ (вы действительно не указываете), „У тебя не будет неприятностей“ (у него их на самом деле не будет), „Я не злюсь на тебя“ (вы правда не злитесь) и „Я просто пытаюсь понять тебя“ (вы серьёзно пытаетесь понять). Заявления вроде „Я просто хочу для тебя самого лучшего“ и „Я это делаю (навязывая своё решение), потому что люблю тебя“ — далеко не идеальный вариант».

2. Этап определения беспокойства взрослых: реальное влияние

Сложность этого этапа состоит в том, что взрослые часто не задумываются о причинах собственного беспокойства и начинают предлагать или навязывать ребёнку собственные решения. Причины озабоченности родителей всегда попадают под одну из двух категорий: неразрешённая проблема, влияющая на ребёнка (ему трудно вставать по утрам), или неразрешённая проблема, влияющая на других людей (он не отвечает на звонки по мобильнику).

Важно честно сказать ребёнку, что вас волнует. Можно так и начать: «Меня волнует, что…», а затем озвучить свою версию происходящего: «Мне кажется…». Например: «Меня волнует то, что я не всегда знаю, чем ты занимаешься на своём мобильнике или компьютере, поэтому не представляю, сколько времени ты реально проводишь за играми. Мне кажется, что из-за всех этих устройств ты поздно ложишься спать и мало общаешься со мной, отцом и сестрой».

3. Этап привлечения к участию: совместная выработка решений

Важно дать ребёнку понять, что проблему вы будете решать вместе, а не единолично. Для начала можно сказать: «Давай подумаем, как мы можем решить эту задачу». Затем произнести наводящее на поиск решения предложение вроде: ««Хотелось бы знать, есть ли какой-нибудь способ, чтобы пользоваться мобильником и компьютером для общения с друзьями, не засчитывая это в экранное время». После можно спросить: «У тебя есть какие-нибудь идеи?».

Поначалу ребёнок может предлагать идеи, которые учитывают только его интересы. Но это не означает, что он предложил плохой вариант

Это означает то, что он пока не научился находить взаимовыгодные решения. Можно напомнить ему об этом, сказав примерно следующее: «Ну что ж, это хорошая идея, и я знаю, она устранила бы твою проблему, но не мою. Давай ещё подумаем, и, возможно, нам удастся найти выход, который удовлетворит нас обоих».

В конце разговора важно произнести фразу: «Если наши решения не сработают, поговорим о них ещё раз». Эти слова помогают понять каждому (и ребёнку, и родителю), что проблема может потребовать дополнительного обсуждения, поскольку она может вернуться или видоизмениться. Как пишет Росс Грин, «…в реальной жизни обычно не удаётся решить проблему раз и навсегда. Хорошие долгосрочные решения — это, как правило, улучшенные варианты предыдущих решений». Но схема принятия этих решений у вас теперь есть.