«Бояться вируса сейчас всё равно, что бояться вируса в 1941». Что писали в чате к параду Победы в Минске

Алесь Достанко
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Белорусские телеканалы вели в YouTube прямые трансляции с парада 9 мая. Сообщения в чате трансляции появлялись едва ли не по несколько штук в секунду. «Кур'ер» сделал несколько скриншотов из чата одного из государственных ТВ-каналов во время прямой трансляции парада.

Судя по чату, большинство комментаторов было из России. Ниже, для контраста, также будут скриншоты из из YouTube-чата прямого эфира негосударственного СМИ.

Напомним, что ВОЗ рекомендовало не проводить в стране массовые мероприятия, однако у белорусских властей была другая позиция по этому вопросу, которую озвучивал президент страны.

«Бояться вируса сейчас всё равно, что бояться вируса в 1941». Что писали в чате к параду Победы в Минске

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«Бояться вируса сейчас всё равно, что бояться вируса в 1941». Что писали в чате к параду Победы в Минске

«Бояться вируса сейчас всё равно, что бояться вируса в 1941». Что писали в чате к параду Победы в Минске

«Бояться вируса сейчас всё равно, что бояться вируса в 1941». Что писали в чате к параду Победы в Минске

«Бояться вируса сейчас всё равно, что бояться вируса в 1941». Что писали в чате к параду Победы в Минске

«Бояться вируса сейчас всё равно, что бояться вируса в 1941». Что писали в чате к параду Победы в Минске

«Бояться вируса сейчас всё равно, что бояться вируса в 1941». Что писали в чате к параду Победы в Минске

«Бояться вируса сейчас всё равно, что бояться вируса в 1941». Что писали в чате к параду Победы в Минске

В чате другой трансляции парада сообщения были примерно такого характера:

«Бояться вируса сейчас всё равно, что бояться вируса в 1941». Что писали в чате к параду Победы в Минске «Бояться вируса сейчас всё равно, что бояться вируса в 1941». Что писали в чате к параду Победы в Минске

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