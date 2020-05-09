В ходе ожесточённых боёв 30 июня 1944 года город Слуцк был освобождён от фашистских захватчиков. Шёл 1105-й день войны.

Первой к городу подошла конно-механизированная группа (КМГ) генерала Иссы Плиева. Накануне она захватила Глуск, затем овладела Старыми Дорогами и 29 июня вышла к Слуцку.

Столкнувшись с организованным и упорным сопротивлением, Исса Плиев, координировавший освобождение города, решил дождаться подхода основных сил из числа 28-й армии. Штурм Слуцка с трёх направлений был назначен на 6 часов утра 30 июня.

Решающий бой

На рассвете после короткого артиллерийского удара советские войска перешли в наступление. 4-й гвардейский кавалерийский корпус прорвал оборону противника на флангах (с севера и юга) и устремился к центру города. Одновременно на восточном направлении немецкую оборону сломила 219-я танковая бригада. Немцы побежали. Однако в центре города они оказали упорное сопротивление. Здесь многие дома были оборудованы под огневые точки. Главный узел обороны располагался на Замковой горке.

Реклама

Прорвавшиеся к центральной площади со стороны деревни Лучники кавалеристы Кубанского казачьего корпуса были потеснены немцами: в 8 часов утра противник нанёс сильный контрудар в юго-западной части города (район СШ № 5) и отбил площадь. В атаку пошло до полка пехоты при поддержке танков.

На помощь кавалеристам прислали артиллерию, которая огнём прямой наводкой уничтожила несколько танков. Окончательно сопротивление противника сломила атака 35-й мотострелковой бригады 1-го мехкорпуса. Кроме того, с юга город обошли стрелковые соединения 28-й армии. Не выдержав натиска и рискуя попасть в окружение, немцы начали небольшими группами отходить на Запад.

В штаб 1-го Белорусского фронта доложили, что 30 июня в 11.30 Слуцк освобождён. Однако отдельные стычки стихли только во второй половине дня. Зачищать город регулярным частям помогали местные партизанские соединения, стянутые накануне штурма в район деревни Клепчаны.

Справка. В освобождении Слуцка и района участвовали: 50-я гвардейская стрелковая дивизия (генерал-майор А.С.Владычанский), часть сил 96-й гвардейской стрелковой дивизии (генерал-майор С.М.Кузнецов) 3-го гвардейского стрелкового корпуса 28-й армии; конно-механизированная группа в составе 30-й кавалерийской дивизии (генерал-майор В.С.Головской); 10-я (полковник М.С.Поприкайло), 9-я (генерал-майор И.В.Тутаринов) гвардейские кавалерийские дивизии; 128-й (подполковник Ф.В.Небылов), 151-й (майор К.Т.Черкасов) отдельные танковые полки; 1815-й самоходный артиллерийский полк (майор А.П.Турчин) 4-го гвардейского кавалерийского корпуса; 37-я механизированная бригада (полковник М.Н.Куликов), 219-я танковая бригада (полковник М.Р.Хлюпин) 1-го механизированного корпуса; 1-я отдельная истребительно-противотанковая дивизия (полковник И.Н.Вахромеев); часть сил 299-й штурмовой авиадивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. Восьми частям и соединениям, отличившимся при его освобождении, присвоены почётные наименования «Слуцкие».

Первый мирный год

Во время боёв за Слуцк город был практически пуст: значительная часть мирных жителей перебралась к началу штурма в окрестные деревни. После освобождения они начали возвращаться в город. 2 июля на центральной площади состоялся общегородской митинг и парад советских войск. С речью выступил Ипполит Сильвестрович Кононович, первый секретарь Слуцкого райкома партии. В ней были такие слова: «…За три года немецкой оккупации и сейчас при отступлении гитлеровцы ограбили, разрушили и сожгли Случчину. Сейчас задача заключается в том, чтобы, не теряя ни минуты, взяться за её восстановление».

Вновь сформированный Слуцкий исполком, возглавляемый Петром Ивановичем Смирновым, взял на себя основную организационную работу по преодолению разрухи. Уже 14 июля он проведёт своё первое заседание. Обсуждаемые вопросы охватывали все сферы жизни. Судя по документам, хранящимся в зональном государственном архиве города Слуцка, положение было критическое: уничтожено более 80% общественных зданий, разрушены практически все промышленные предприятия, уцелевшее можно было перечесть по пальцам.

Товарный голод

Центром снабжения города продуктами питания стал колхоз «1-го Мая» с усадьбой в Новодворцах. Его вместе с землями, засеянными ещё оккупационными властями, передали в подчинение городским властям. Поголовье скота восстанавливали жёсткими административными мерами. Незаконно приобретённые в годы оккупации коровы и лошади (бывшие колхозные или трофейные) население обязали вернуть. Введены были продовольственные карточки, по которым распределялись основные продукты питания.

Все пустыри и пожарища в городе передавались под подсобные хозяйства учреждений и организаций, а также в личное пользование случчан. В приспособленном помещении 11-го военного городка возобновила работу хлебопекарня, началось восстановление недостроенного ещё до войны хлебозавода. В сентябре частично возобновила работу электростанция, которая снабжала электроэнергией в основном центр города по установленному графику. Открылись первые магазины (их было четыре), две столовые, начал работу слуцкий базар. В то же время неорганизованная уличная торговля и спекуляция на рынке жёстко пресекалась.

Не сбрасывалась со счетов и частная инициатива. Исполком выдавал регистрационные удостоверения всем желающим гражданам на изготовление из законно купленного сырья хлеба, кваса, пастели, леденцов, табака, растительного масла, перца, горчицы, уксуса и даже алкогольных напитков.

Нехватку элементарных бытовых товаров восполняли созданные небольшие артели и зарегистрированные частники. Однако дефицит товаров первой необходимости будет давать знать о себе ещё несколько лет.

Жилищный вопрос

Чтобы оперативно решать проблему расчистки города и его восстановления, местные власти установили норму обязательной отработки. Для работающих она составляла от 15 до 30 часов в месяц, для неработающих — 60 часов. Оплата велась по специальному тарифу. На руинах собирались и складировались пригодные для использования материалы: древесина, жесть, кирпич. Регулярно проводились воскресники по очистке улиц. К работам привлекались военнопленные, для которых был организован лагерь в 10-м военном городке.

Разрушенные, но сохранившие остов здания передавались организациям и учреждениям, а те восстанавливали их своими силами. Возник даже термин — «выделить кирпичную коробку». Однако помещений в городе, особенно под жильё не хватало. Было проведено уплотнение. Норму на одного человека снизили с 9 квадратных метров до 5. Опись жилого фонда дала реальную картину. По состоянию на 1 мая 1945 года в Слуцке было 861 жилое здание, где жили 7342 человека. В коммунальных домах на одного человека приходилось в среднем по 3, в ведомственных — по 5,4, а в частных — по 6,8 метра квадратных. Кроме того, 356 человек ютились в землянках, сараях и в приспособленных помещениях. Переломить ситуацию удастся не скоро. Последние землянки и полуземлянки исчезнут в городе только в конце 1950-х годов.

Социальная сфера

Важный вопрос для местной власти после освобождения — это подготовка школ к учебному году. Они при тотальной нехватке буквально всего начали работу с сентября 1944 года. После форсированного ремонта учащихся приняли СШ № 9 и № 10, вечерняя школа и две начальные. Последние разместили в деревянном здании по улице Комсомольской (уцелевшая часть разрушенной СШ № 1) и в деревне Журово. В 1945 году уже работали три средние школы. К двум названным выше добавилась СШ № 5. Её частично восстановили, а полностью ввели в строй к сентябрю 1946 года.

Для сирот был организован детский дом. Случчане могли также водить детей в открытые детский сад и ясли.

Возобновили работу Дом социалистической культуры, кинотеатр, самодеятельный театр и педучилище. Началось восстановление городского парка и стадиона. В центре города обустроили доску почёта.

Было найдено помещение под больницу на 30 коек. Весной 1945 года она могла уже принять до 250 пациентов.

Однако самая больная проблема находилась в сфере санитарии. Разруха, скученность населения и отсутствие врачей-специалистов только усугубляли ситуацию. В городе имели место вспышки сыпного и брюшного тифа.

Практически на каждом заседании горисполком жёстко требовал от Горкомхоза и Горздрава экстренных мер по наведению должного порядка. Проверялись и чистились колодцы, в городской бане и больнице были оборудованы дезинфекционные камеры, а в школах была введена ежедневная проверка на педикулёз или, как тогда говорили в народе, на вшивость. Санитарному контролю подвергались магазины, столовые, городской рынок. Приходилось применять и чрезвычайные меры — введение карантина для отдельных районов города.

День Победы в Слуцке

Среда 9 мая 1945 года была рабочим днём. По воспоминаниям старожилов Слуцка, его жители с раннего утра уже знали о капитуляции Германии. Об этом сообщили по радио.

На предприятиях и в учреждениях прошли стихийные собрания. Ближе к полудню город облетела весть, что на главной площади состоится митинг. Люди устремились в центр Слуцка. Сюда своим ходом и с помощью товарищей добрались даже раненые бойцы, находившиеся на лечении в слуцком госпитале. После митинга люди обнимались, веселились и плакали от счастья. Случчане говорили: раз пережили войну, теперь восстановим и город.

Действительно, ситуация поменялась к лучшему уже к первой годовщине освобождения Слуцка. Однако, несмотря на успехи, груз сложнейших проблем по-прежнему продолжал давить как на жителей города, так и на местные власти. Последние пришли к выводу, что для восстановления города нужен детализированный план. Его разработают на областном и республиканском уровнях к концу 1940-х годов. О полном восстановлении города будет заявлено к середине 1950-х годов.

Этот материал является частью цикла публикаций о Слуцке и случчанах в годы Великой Отечественной войны. Как захватывали Слуцк, чем жили случчане в оккупации, как работало подполье, как освобождали и восстанавливали город. Все материалы цикла — здесь.