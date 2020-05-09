Отношения с братьями и сёстрами играют ключевую роль в нашем становлении и развитии. Они формируют наше самоощущение, приоритеты и влияют на тот или иной жизненно важный выбор, который нам приходится делать. Если бы у вас был другой брат или сестра, вы и сами были бы другим человеком. Выделили тезисы из статьи профессора Университета города Монтклер Джонатана Каспи о том, что наука говорит на этот счет.

Когда Майку Томпсону было всего четыре года, он уже катался на двухколёсном велосипеде — но не просто ездил, а выполнял трюки и прыжки. Семья и соседи постоянно отмечали, насколько мальчик талантлив. Брату Майка, Бену, было шесть лет. Пока брат катался, Бен сидел на крыльце и читал книги. Ездить на велосипеде он даже не пытался — а зачем? Его попытки на фоне Майка казались бы неуклюжими, он только выставил бы себя на посмешище. Сейчас Майк и Бен выросли. Вполне предсказуемо, что Майк посвятил много лет спорту, а в школе и институте социальный статус спортсменов очень высок. Майк вырос общительным и уверенным в себе и теперь работает на Уолл-стрит. Бен же вращался среди детей-«ботаников», привык к совершенно иной социальной культуре и теперь успешно преподает в университете.

Старшие (особенно девочки) обычно послушны и академичны, младшие же более склонны к риску.

Специалисты по семейной экономике, сравнивая достижения детей из одной семьи, отмечают одинаковый уровень успеха в плане образования и заработка только у половины пар, причём эти пары выдают не лучшие показатели по обоим параметрам. В других же парах между двумя детьми существует явное неравенство: успеха достигает только один ребенок (а зачастую и ни один). Можно выделить пять факторов, в рамках которых братья и сестры воздействуют друг на друга.

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Генетика

Доказано, что, несмотря на общие гены, дети из одной семьи так же отличаются друг от друга психологически, как полные незнакомцы. Видимо, если дети растут вместе, каждый из них будет стремиться эффективнее задействовать то, что ему дали гены (физические качества, ум, темперамент), для достижения успеха именно в той области, к которой он наиболее предрасположен.

Среда

Среда у детей из одной семьи такая же общая, как и гены: они живут в одном доме, ходят в одну школу, наследуют те же семейные традиции. Но всё равно вырастают разными. Почему? Во-первых, дети пытаются как можно больше дифференцироваться от братьев и сестёр, особенно если разница в возрасте небольшая.

Во-вторых, эмпирически доказано, что родители обращаются с детьми вовсе не одинаково, хоть и пытаются. К каждому ребёнку — своё отношение, уникальное, и сообразно с этим родители вкладывают в разных детей разные ресурсы (как эмоциональные, так и более прагматического толка). В-третьих, дети из одной семьи используют разные стратегии с точки зрения распределения ресурсов. Согласно исследованиям, они выбирают себе разные ниши, чтобы родители инвестировали в них больше и не возникало прямой конкуренции. Старшие (особенно девочки) обычно послушны и академичны, младшие же более склонны к риску.

В-четвёртых, родители по-разному оценивают эти ниши: например, они могут поощрять интерес ребёнка к спорту, но не к искусству. Сужая диапазон выбора ниш, родители провоцируют прямую конкуренцию между детьми и ограничивают шансы обоих добиться успехов в одной и той же сфере. Дети тех, кто допускает диверсификацию, с большей вероятностью смогут преуспеть в разных выбранных ими областях. В-пятых, та среда, в которой живет семья, тоже способствует развитию или подавлению успеха ребенка в определенной сфере. Шансы на то, что успеха достигнет не один, а несколько детей, наиболее велики у состоятельных, образованных семей с хорошими связями. Те, кто заканчивает учёбу и начинает искать работу во время экономического подъёма, получает больше возможностей, чем те, кто попал на период рецессии.

Конкуренция

Конкуренция между братьями и сёстрами помогает детям совершенствовать свои навыки и является важным условием их общего успеха. Конкуренция позволяет им познать свой лимит и понять, каково это — падать и снова вставать, усердно работать, преодолевая сопротивление, выигрывать и проигрывать. Любопытно, что конкуренция между детьми одного пола обычно выше, а разного пола — ниже.

Сравнение

На протяжении всей жизни люди оценивают свой успех, сопоставляя себя с братьями или сёстрами. Эксперты давно заметили, что родители могут навредить своим детям, активно сравнивая их, особенно если одного ребёнка постоянно называют хорошим, а второго плохим. Чтобы помочь всем детям одинаково преуспеть, родителям надо не сравнивать их, а учить конкурировать с целью достижения личного успеха и в то же время поддерживать друг друга.

Доверительные отношения

Люди, у которых сложились позитивные отношения со своими братьями или сёстрами, рассматривают конкуренцию как дружеское соревнование, а те, чьи отношения негативны, — как проявление антагонизма. Доверительные отношения между детьми в семье способствуют их более полному удовлетворению от жизни и большему экономическому благополучию. Исследования показывают, что не только деньги приносят счастье, но и счастье как бы притягивает к себе деньги.

В целом позитивные отношения между детьми в семье способствуют укреплению их физического и умственного здоровья. Поменьше сравнивайте ваших детей, в открытую обсуждайте с ними вопросы равенства и распределения ресурсов, помогайте им находить баланс между конкуренцией и взаимоподдержкой и поощряйте их развитие именно в тех сферах деятельности, которые наилучшим образом подходят каждому из них.

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