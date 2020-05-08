Восемь дней из жизни врача. Заведующий инфекционным отделением Слуцкой ЦРБ о нынешнем режиме работы

Николай Луцевич, заведующий инфекционным отделением Слуцкой ЦРБ, в проекте МЛЫН.BY «Дневник врача» рассказал о нынешнем режиме работы, обедах на скорую руку, о том, что чувствуют доктора, когда выздоравливают пациенты, и о чём мечтается после долгого рабочего дня.

Четверг. 30 апреля

В 7.30 утра был уже на работе. После Радуницы поступило несколько пациентов с подозрением на «ковид» легкой и средней степени тяжести, назначил им лечение. Сделал обход по палатам. В среднем один такой визит к пациентам занимает 2−3 часа. В так называемую грязную зону вхожу в СИЗ — на мне респиратор, очки, защитный костюм, бахилы, две пары перчаток. Во всем этом обмундировании достаточно жарко, ты словно в большом целлофановом пакете. Очки ужасно потеют. Одежда под костюмом становится мокрой. Не знаю, возможно, уже сбросил несколько килограммов веса. После обхода — быстрый душ и работа с документацией. Выпил чай с печеньем — полноценно обедать не хочется, да и времени нет. В 9 вечера уехал домой. Устал.

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Пятница. 1 мая

По своему желанию вышел на работу в выходной день — нужно всегда быть в курсе, что происходит в отделении. Ординаторов также попросил выйти, подкорректировать лечение, кому это необходимо. Они были не против — у нас слаженная команда. Поочередно обошли пациентов, только-только поступившим сделали мазки. После — работа с документами. Телефон целый день разрывался от звонков: люди, сдавшие тест на коронавирус, хотели узнать результат. Работал допоздна. Домой решил не ехать и остался на ночь в отделении.

Суббота. 2 мая

Немного удалось поспать. Чашка кофе здорово приободрила. С утра пораньше отправился с пульсоксиметром (определяет уровень кислорода в крови. — Авт.) в «грязную» зону. В целом же у нас пациенты стабильные. Те, кто нуждается в кислородной поддержке, получают газ через назальные катетеры. Кислородные точки есть в каждой палате. Сегодня несколько пациентов с положительной динамикой, в кислородной поддержке не нуждаются.

Воскресенье. 3 мая

Вчера вновь остался на работе: необходимо было перелопатить целую стопку документов, чтобы сегодня заняться другими делами. Сходил к пациентам. После обеда появилось небольшое «окно» — посмотрел онлайн-лекцию Минздрава, «посидел» в телефоне. Хоть немного отвлекся. Чего мне больше всего сейчас хочется? Обнять жену и детей. Съездить к родителям, с которыми полноценно не общался два с половиной месяца, и устроить барбекю.

Понедельник. 4 мая

Сегодня четвертые сутки, как я не был дома. Работы как всегда много. Стандартный алгоритм: с утра обход пациентов — кому-то корректируем лечение, кого-то, с улучшением самочувствия, переводим в другое отделение. Сегодня выписалось несколько пациентов. С каждым таким моментом чувствую удовлетворение от проделанной работы. Во второй половине дня — работа с документацией. Вечером отправился, наконец, домой, по­ужинал и лег спать (завтра ранний подъем). Поспал не 6, как обычно, а 7 часов.

Вторник. 5 мая

С самого утра подготовил план действий на сегодня — кому и какие обследования провести. День прошел быстро. Думал, что к вечеру будет тяжело, все-таки накапливается усталость. Но все вышло наоборот, силы еще были. Остался на ночное дежурство.

Среда. 6 мая

Дежурство прошло спокойно. В 7 утра пришел на пост, спросил у медсестер, были ли жалобы от пациентов, у кого какие показатели по насыщению кислородом, есть ли температура. Узнал, как дела на первом и втором этажах, — я должен владеть информацией по всем боксам.

Выпил чашку кофе. С врачами обсудили перспективу лечения некоторых пациентов. После обхода занялся анализами. Во время обеда пришел домой, чтобы приготовить себе поесть на скорую руку. Кстати, о питании. Говорят, на днях для сотрудников инфекционных отделений Слуцкой ЦРБ одна из организаций города будет готовить обеды за свой счет. Это хорошо.

Вечером поработал с документацией. Закончил день еще одним обходом палат. Ночевал дома.

Четверг. 7 мая

Утром посмотрели с коллегами «свежих» пациентов, кто откуда поступил, сделали необходимые исследования. После провели совместный обход с врачами — зашли к каждому пациенту. Часть перевели на долечивание в другое отделение. На ночь остался на работе.