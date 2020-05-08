Не могут спрятаться... Воспитатель детского сада в Слуцке о работе во время пандемии

Какие меры защиты предприняли в саду?

В разгар пандемии люди, которые могут самоизолироваться, кажутся более защищёнными. А что чувствуют те, кто продолжает работать с людьми? «Кур`ер» продолжает серию интервью со случчанами, которые не могут спрятаться в четырёх стенах. В этот раз на условиях анонимности воспитатель детского сада Слуцка рассказал, как работается во время пандемии.

— Когда всё началось, карантинные меры предприняли, как и везде. Сразу же стали всё тщательно обрабатывать. Действительно всё. Дезинфицировали полы, стены, все поверхности и даже игрушки. Убрали из группы ковры и тканевые игрушки. К ситуации отнеслись серьёзно с самого начала.

Няня обрабатывает полы и стены, а воспитатель — полки и игрушки. Дезинфекция проводится ежедневно утром и вечером. Во время прогулок проводится сквозное проветривание в группе. Один раз приезжала санстанция и полностью дезинфицировала сад.

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Затем руководство обязало весь персонал работать в масках и перчатках. Но покупать средства индивидуальной защиты мы должны были за свой счёт. За всё время пандемии нам ничего не выдавали. Со временем требования ужесточились. Приказали, чтобы маски меняли каждые два часа. Домой мы эти маски не носим. После использования складываем их в специальный контейнер, а в конце дня отдаём прачке для обработки.

Макси обрабатываются следующим образом: в контейнер наливается дезраствор, они там вымачиваются, а потом прачка их отстирывает, утюжит и отпаривает.

Когда ситуация продолжила обостряться, ограничили посещение родителей. Теперь мы принимаем детей на улице и, соответственно, в конце дня родители там же их и забирают.

Носите ли вы маску и перчатки весь рабочий день?

— Нет, хоть по правилам мы и должны. Как можно находиться в маске 10 часов подряд? В маске я начинаю задыхаться. А от перчаток потеют и чешутся руки. Поэтому периодически маску и перчатки надеваю, потом делаю перерыв.

Стало ли меньше детей в саду?

— Да, и значительно меньше. Посещаемость в садах снизилась, когда начались школьные каникулы. Как-то все ушли в один момент и до сих пор не вернулись. Видимо, родители стали оставлять младших со старшими, кто-то — с бабушками и дедушками. Из стандартной группы (18−20 человек) сейчас ходит 2−3 ребёнка. Максимальное количество в некоторых группах — 6−7 человек.

Как на коронавирус реагировали родители детей? Приводили ли в масках?

— Среди родителей паники не было. В основном все спрашивали: «Ну как у вас, спокойно?» Даже в масках не приходили, и сейчас их никто не надевает. Среди детей маски тоже никто не носит. А если и надевали ребёнку, то это были единичные случаи, чтобы показать новый яркий аксессуар.

Проводится ли утренний осмотр ребёнка?

— Температуру детям по утрам никто не измеряет. Но утренний фильтр усилился. Спрашиваем, как самочувствие ребёнка. Если заметны первые признаки простуды, как кашель или насморк, то отказываемся принимать ребёнка. И такие случаи были.

Как ещё изменилась ваша работа, кроме введения карантинных мер?

— Работать без детей невыносимо скучно и непривычно. Уже по всем соскучился и хочется вернуться в прежний ритм. С одной стороны, кажется, что сейчас мы можем дать больше тем трём малышам, которые посещают сад. Но заметно, что даже самим детям скучно в таких маленьких компаниях.

В учреждении никаких мероприятий не проводится. Даже перемещения между группами изолированы. Дети не посещают ни кружки, ни спортивные занятия. У старших групп отменены выпускные. Каждый должен сидеть в своей группе, спускаться на улицу по своему выходу, на чужие площадки ходить запрещено.

Изменилась ли как-то зарплата?

— У воспитателей зарплата от посещаемости детей никак не зависит. Но и никакой надбавки от выросшей нагрузки нам не предвидится. Хотя она значительно выросла. Притом и вредность. Когда я начинаю работать с выданным дезраствором, в горле образовывается ком, от которого становится тяжело дышать.

Страшно ли вам работать во время пандемии?

— Честно? Да. Каждый день ты контактируешь с людьми и не знаешь, чего ждать. Очень страшно принести эту заразу домой, к своим близким и родным. Но другого выхода не было. Приходилось каждый день идти на работу, даже если было страшно. Знаю, что несколько воспитателей пожилого возраста с начала пандемии взяли отпуск за свой счёт на две недели. Руководство пошло навстречу, отпустив их.

Сейчас работников сада начали отправлять в отпуска. В группе работает по одному воспитателю. Поскольку отпуска у нас большие — по 45 дней — разделили на две части.

Как изменилась ваша жизнь в целом?

— Наша семья уже давно по возможности изолировалась. Ходим только на работу и в магазин возле дома. Ребёнка в школу не пускаем. Никаких гостей, поездок, торговых центров. За последние полтора месяца я недавно впервые выбралась в город. И то в поликлинику, чтобы пройти медкомиссию. Детям прохождение медкомиссии отменили, а вот работникам сада — нет. Сначала была договорённость с Минобразования об её отмене, но местная санстанция была против. Сказали: есть указ сверху — значит, надо выполнять. Стоит отметить, что сейчас медкомиссию я прошла за час. Людей в поликлинике практически не было.

Были ли случаи заражения коронавирусом среди коллег или детей?

— В нашем саду не было ни одного случая с подозрением на коронавирус. Ни среди детей, ни среди работников. Однако коллеги говорили, что в одном детском саду Слуцка вроде как были заражённые. Но руководство нам ничего не сообщало.

Наталия Жаврид