КУП «Универмаг «Слуцк» приглашает. Много новых товаров: все для ремонта, велосипеды и спортинвентарь, бытовая техника

На этой неделе в магазинах КУП «Универмаг „Слуцк“ большое поступление товаров!
- Секция „Культтовары“ универмага предлагает обновлённый ассортимент телевизоров отечественного и импортного производства
- Секция „Товары для ремонта“ магазина № 2 „Дом торговли“ и секция „Хозяйственные товары“ универмага предлагают всё, что нужно для стройки и ремонта
Цемент Д0 М500 (Универмаг „Слуцк“, „Дом торговли“); шифер 8-волновой („Дом торговли“)
Реклама
Краски и эмали для внутренних и наружных работ (Универмаг „Слуцк“, „Дом торговли“); красители „Колорекс“ (Универмаг „Слуцк“, „Дом торговли“)
Растворители, уайт-спирит (Универмаг „Слуцк“, „Дом торговли“); клеевые составы, шпатлевки (Универмаг „Слуцк“, „Дом торговли“)
Пена монтажная (Универмаг"Слуцк», «Дом торговли»); Лестницы-стремянки (Универмаг «Слуцк»)
- Большое поступление велосипедов и спортинвентаря в секции «Товары для спорта и туризма» магазина «Дом торговли»
- В секциях «Детский мир», «Мужская одежда», «Женское белье» поступление трикотажных изделий ОАО «Свiтанак» и ОАО «8 Марта»
Пятница — день выгодных покупок! На товары действуют скидки.
Мы рады нашим покупателям!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
Реклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.