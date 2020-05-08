КУП «Универмаг «Слуцк» приглашает. Много новых товаров: все для ремонта, велосипеды и спортинвентарь, бытовая техника

На этой неделе в магазинах КУП «Универмаг „Слуцк“ большое поступление товаров!

Секция „Культтовары“ универмага предлагает обновлённый ассортимент телевизоров отечественного и импортного производства

Секция „Товары для ремонта“ магазина № 2 „Дом торговли“ и секция „Хозяйственные товары“ универмага предлагают всё, что нужно для стройки и ремонта

Цемент Д0 М500 (Универмаг „Слуцк“, „Дом торговли“); шифер 8-волновой („Дом торговли“)

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Краски и эмали для внутренних и наружных работ (Универмаг „Слуцк“, „Дом торговли“); красители „Колорекс“ (Универмаг „Слуцк“, „Дом торговли“)

Растворители, уайт-спирит (Универмаг „Слуцк“, „Дом торговли“); клеевые составы, шпатлевки (Универмаг „Слуцк“, „Дом торговли“)

Пена монтажная (Универмаг"Слуцк», «Дом торговли»); Лестницы-стремянки (Универмаг «Слуцк»)

Большое поступление велосипедов и спортинвентаря в секции «Товары для спорта и туризма» магазина «Дом торговли»

В секциях «Детский мир», «Мужская одежда», «Женское белье» поступление трикотажных изделий ОАО «Свiтанак» и ОАО «8 Марта»

Пятница — день выгодных покупок! На товары действуют скидки.

Мы рады нашим покупателям!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568