Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, учебный год в образовательных учреждениях продолжается. Читатели «Кур'ера» сообщают через наш сервис «Народные новости», рассказывают в Viber-чате о том, в каком режиме учатся сейчас их дети. Часть учеников слуцких школ ходят на занятия, другие — занимаются дома и высылают задания учителю. Есть и такие, которые решили не гоняться за новыми отметками и оставить всё как есть. Вот что нам рассказывают.

«Такой непонятный режим расслабил детей»

«Мой сын пошёл на уроки, как только возобновили занятия в школах, — рассказала Татьяна, жительница Слуцка. — Я даю ему с собой маску и градусник. Один раз его отправляли домой с температурой. Он посидел несколько дней дома и снова пошёл в школу. Говорит, что учеников в классе прибавилось. Сначала было 7 человек, а теперь по 15−16 приходит. Конечно, такой непонятный режим расслабил детей, а у некоторых родителей нет возможности объяснять темы, контролировать задания. Как им будут выставлять оценки, официального сообщения не было. А кое-кто решил расслабиться и довольствоваться теми отметками, что есть за три четверти, и не ухудшать средний балл. Часть учителей просят присылать домашние задания, но не все».

«Как в таком случае их будут оценивать, не знаю»

«Моя дочь в школу не ходит, потому что я беспокоюсь за её здоровье, — рассказала Юлия. — Она занимается дома. На сайте школы учителя выкладывают тему урока и задания. Каждое задание учителя говорят, к какому времени прислать. Высылаем им на электронную почту или по вайберу. Оценки не ставят. По крайней мере, нам об этом не говорят.

Конечно, сложнее с устными предметами. Некоторые учителя просят прислать видеорассказ подготовленного материала, некоторые просят, чтобы дети подготовили доклад в письменном виде и прислали им на почту. А по некоторым устным предметам ничего не просят присылать. И как в таком случае их будут оценивать, не знаю.

Ставят ли им пропуски в журнале, я не знаю, потому что вайбер-чата с классным руководителем у родителей нет».

В минских школах всё ясно