Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, учебный год в образовательных учреждениях продолжается. Читатели «Кур'ера» сообщают через наш сервис «Народные новости», рассказывают в Viber-чате о том, в каком режиме учатся сейчас их дети. Часть учеников слуцких школ ходят на занятия, другие — занимаются дома и высылают задания учителю. Есть и такие, которые решили не гоняться за новыми отметками и оставить всё как есть. Вот что нам рассказывают.
«Такой непонятный режим расслабил детей»
«Мой сын пошёл на уроки, как только возобновили занятия в школах, — рассказала Татьяна, жительница Слуцка. — Я даю ему с собой маску и градусник. Один раз его отправляли домой с температурой. Он посидел несколько дней дома и снова пошёл в школу. Говорит, что учеников в классе прибавилось. Сначала было 7 человек, а теперь по 15−16 приходит. Конечно, такой непонятный режим расслабил детей, а у некоторых родителей нет возможности объяснять темы, контролировать задания. Как им будут выставлять оценки, официального сообщения не было. А кое-кто решил расслабиться и довольствоваться теми отметками, что есть за три четверти, и не ухудшать средний балл. Часть учителей просят присылать домашние задания, но не все».
«Как в таком случае их будут оценивать, не знаю»
В минских школах всё ясно
«В Минске в школах уже всё ясно, — написала Светлана, жительница Минска. — Аттестовывают за 3 четверти тех, кто не ходит сейчас в школу. Те, кто хочет получить оценки за 4 четверть, приходят в школу и пишут контрольные работы. Вот такое сообщение мы получили от учителя: «Добрый день, уважаемые родители. Немного информации: аттестация за год будет проведена по трём четвертям (среднее арифметическое). Если есть желание аттестоваться за 4 четверть и потом получить годовую, то по интересующим предметам нужно получить 3 отметки за письменные работы, выполненные в школе».
Кто ходит — учим
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