Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, учебный год в образовательных учреждениях продолжается. Читатели «Кур'ера» сообщают через наш сервис «Народные новости», рассказывают в Viber-чате о том, в каком режиме учатся сейчас их дети. Часть учеников слуцких школ ходят на занятия, другие — занимаются дома и высылают задания учителю. Есть и такие, которые решили не гоняться за новыми отметками и оставить всё как есть. Вот что нам рассказывают.

«Такой непонятный режим расслабил детей»

«Мой сын пошёл на уроки, как только возобновили занятия в школах, — рассказала Татьяна, жительница Слуцка. — Я даю ему с собой маску и градусник. Один раз его отправляли домой с температурой. Он посидел несколько дней дома и снова пошёл в школу. Говорит, что учеников в классе прибавилось. Сначала было 7 человек, а теперь по 15−16 приходит. Конечно, такой непонятный режим расслабил детей, а у некоторых родителей нет возможности объяснять темы, контролировать задания. Как им будут выставлять оценки, официального сообщения не было. А кое-кто решил расслабиться и довольствоваться теми отметками, что есть за три четверти, и не ухудшать средний балл. Часть учителей просят присылать домашние задания, но не все».

«Как в таком случае их будут оценивать, не знаю»

«Моя дочь в школу не ходит, потому что я беспокоюсь за её здоровье, — рассказала Юлия. — Она занимается дома. На сайте школы учителя выкладывают тему урока и задания. Каждое задание учителя говорят, к какому времени прислать. Высылаем им на электронную почту или по вайберу. Оценки не ставят. По крайней мере, нам об этом не говорят.
Конечно, сложнее с устными предметами. Некоторые учителя просят прислать видеорассказ подготовленного материала, некоторые просят, чтобы дети подготовили доклад в письменном виде и прислали им на почту. А по некоторым устным предметам ничего не просят присылать. И как в таком случае их будут оценивать, не знаю.
Ставят ли им пропуски в журнале, я не знаю, потому что вайбер-чата с классным руководителем у родителей нет».

В минских школах всё ясно

«В Минске в школах уже всё ясно, — написала Светлана, жительница Минска. — Аттестовывают за 3 четверти тех, кто не ходит сейчас в школу. Те, кто хочет получить оценки за 4 четверть, приходят в школу и пишут контрольные работы. Вот такое сообщение мы получили от учителя: «Добрый день, уважаемые родители. Немного информации: аттестация за год будет проведена по трём четвертям (среднее арифметическое). Если есть желание аттестоваться за 4 четверть и потом получить годовую, то по интересующим предметам нужно получить 3 отметки за письменные работы, выполненные в школе».

Кто ходит — учим

«Приказов официальных, как именно аттестовать учеников, которые не ходят на занятия, так и нету, — рассказала Наталья, учитель одной из слуцких школ. — Всё пока на уровне «там сказали», «в вайбере написали».
1 мая детей на занятиях было совсем мало. Сейчас где как: семь, пять и по два есть.
Учителя рассуждают так: кто ходит — учим. Тем, кто дома, темы сообщаем. Непонятно, можно ли им отметки ставить. Рекомендации меняются, а документов, на которые можно будет сослаться, нет. Да и по оплате, скорее всего, ничего не будет, ведь у нас официально нет дистанционного обучения. Поэтому чего зря волноваться? Только за здоровье. Есть ли среди школьников заболевшие, нам не сообщают».

ДЕЖУРНЫЙ ПО COVID. Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, лечатся в больнице или дома, если у вас есть факты по этой теме, вы медик и хотите донести важную информацию — пишите на редакционный адрес газеты info@kurjer.info, звоните на номер редактора отдела писем: (+375 44) 763 68 69 (Елена). Ваши сообщения примет сотрудник «Кур'ера» до 17.00 в рабочие дни. Если у вас есть вопросы и вы не можете найти на них ответы — мы попытаемся найти! Пишите и в Viber в чат «Поговорим, Слуцк». Присоединяйтесь!

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