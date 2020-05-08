Что покажут на слуцком телеканале 9 Мая. Праздничная программа

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Что покажут на слуцком телеканале 9 Мая. Праздничная программа
Фото: «Телепрограмма «Слуцк ТВ»

Специально к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал «Слуцк ТВ» презентует серию проектов «Случчина помнит». Об этом сообщает «Телепрограмма «Слуцк ТВ».

Праздничная программа на 9 Мая

  • 7.00−8.30. Фильм «В бой идут одни старики»
  • 8.30−9.00. «Время новостей»
  • 9.00−10.00. Праздничный online-концерт «Случчина помнит» (ГДК)
  • 10.00−12.00. Фильм «А зори здесь тихие»
  • 12.00−12.30. Патриотический проект «Случчина помнит»
  • 12.30−12.45. Проект «Чытаем класіку пра Вялікую Айчынную вайну»
  • 12.45−13.00. Театрализованная постановка «Освобождение» (2019)
  • 13.00−13.15. «Случчина помнит». Деревня переходы
  • 13.15−15.30. Фильм «Иди и смотри»
  • 15.30−16.00. Праздничный online-концерт (СШ № 8)
  • 16.00−18.00. Фильм «Битва за Севастополь»
  • 18.00−18.30. Патриотический проект «Случчина помнит»
  • 18.30−19.00. «Случчина помнит», М. Т. Дзюба
  • 19.00−20.45. Фильм «В августе 44-го»
  • 20.45−21.00. Проект «Чытаем класіку пра Вялікую Айчынную вайну»
  • 21.00−23.00. Фильм «Сталинград»
  • 23.00−00.00. Праздничный online-концерт «Случчина помнит» (ГДК).

Напомним, в этом году в Слуцке 9 Мая отметят по-особому: без массовых мероприятий и гуляний. В День Победы работники райисполкома, представители общественных организаций и трудовых коллективов возложат цветы к памятникам.

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