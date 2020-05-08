Что покажут на слуцком телеканале 9 Мая. Праздничная программа

Специально к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал «Слуцк ТВ» презентует серию проектов «Случчина помнит». Об этом сообщает «Телепрограмма «Слуцк ТВ».
Праздничная программа на 9 Мая
- 7.00−8.30. Фильм «В бой идут одни старики»
- 8.30−9.00. «Время новостей»
- 9.00−10.00. Праздничный online-концерт «Случчина помнит» (ГДК)
- 10.00−12.00. Фильм «А зори здесь тихие»
- 12.00−12.30. Патриотический проект «Случчина помнит»
- 12.30−12.45. Проект «Чытаем класіку пра Вялікую Айчынную вайну»
- 12.45−13.00. Театрализованная постановка «Освобождение» (2019)
- 13.00−13.15. «Случчина помнит». Деревня переходы
- 13.15−15.30. Фильм «Иди и смотри»
- 15.30−16.00. Праздничный online-концерт (СШ № 8)
- 16.00−18.00. Фильм «Битва за Севастополь»
- 18.00−18.30. Патриотический проект «Случчина помнит»
- 18.30−19.00. «Случчина помнит», М. Т. Дзюба
- 19.00−20.45. Фильм «В августе 44-го»
- 20.45−21.00. Проект «Чытаем класіку пра Вялікую Айчынную вайну»
- 21.00−23.00. Фильм «Сталинград»
- 23.00−00.00. Праздничный online-концерт «Случчина помнит» (ГДК).
Напомним, в этом году в Слуцке 9 Мая отметят по-особому: без массовых мероприятий и гуляний. В День Победы работники райисполкома, представители общественных организаций и трудовых коллективов возложат цветы к памятникам.
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