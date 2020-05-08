Автобусный парк № 2 вернул некоторые пригородные маршруты во временное расписание, которое действует с 22 апреля.

Об этом «Кур`еру» сообщила Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок АП-2.

В расписание вернули следующие рейсы:

Слуцк-Болотчицы — по понедельникам — отправление от автовокзала в 14.25.

Слуцк-Танежицы — с понедельника по пятницу — отправление от автовокзала в 14.45.

Слуцк-Рабак — по средам — отправление от автовокзала в 14.02.

Слуцк-Сороги — по четвергам — отправление от автовокзала в 13.45.

Слуцк-Рудня — по пятницам — отправление от автовокзала в 13.45.

Некоторые рейсы отменены:

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Слуцк-Танежицы — с понедельника по четверг — отправление от автовокзала в 19.00.

Слуцк-Танежицы — по субботам — отправление от автовокзала в 14.45.

Виктория Татур добавила, что на следующей неделе будут внесены ещё дополнительные изменения. О них пассажирам сообщат после согласования маршрутов со Слуцким райисполкомом.