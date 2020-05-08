Глава ЦИК предложила провести президентские выборы 9 августа

В пятницу, 8 мая, депутаты собрались на заседание, чтобы назначить дату президентских выборов. Лидия Ермошина, глава ЦИК, предложила провести их 9 августа.

Об этом она заявила, выступая перед депутатами во время внеочередного заседания Палаты представителей, рассказал TUT. BY один из депутатов.

Поскольку, согласно законодательству, крайний день проведения выборов 30 августа, а выборы должны пройти в воскресенье, депутаты должны выбрать из четырех дат: 9, 16, 23 и 30 августа.

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Ранее Лидия Ермошина называла наиболее вероятной датой выборов 30 августа.

РАНЕЕ. «Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа». В ближайшее время определят дату президентских выборов