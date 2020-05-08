Президентские выборы. Как будет проходить избирательная кампания в условиях пандемии

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа и в особых условиях из-за пандемии. Об этом рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина, передаёт БелТА.

«Пандемия наложила такой отпечаток, что избиратели все будут находиться в стране. И даже если они будут отдыхать, то мы предоставим все возможности, чтобы они проголосовали по месту отдыха. Студентам мы предоставим возможность проголосовать по месту их проживания постоянного, там где они будут находиться у родителей. Людям, которые будут располагаться на дачах, мы также дадим возможность проголосовать в сельсоветах, сельских участковых избирательных комиссиях», — сказала глава ЦИК. При этом по постоянному месту жительства таких людей исключат из списков.

Избирательная кампания будет проходить с соблюдением всех мер безопасности. В частности, сборщики подписей обязаны будут выполнять рекомендации по соблюдению мер дистанцирования. Они обязаны будут быть в перчатках и защитных масках. За нарушение этих требований грозит лишение аккредитации, заявила Лидия Ермошина на заседании ЦИК, которое впервые прошло в режиме онлайн.

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Согласно утверждённому ЦИК плану, последний срок подачи заявлений потенциальных кандидатов в президенты на регистрацию инициативных групп — 15 мая. Сбор подписей начнётся 21 мая и завершится 19 июня.

«Мы ещё не знаем, будут ли у нас присутствовать международные наблюдатели. По этому поводу ещё надо выработать отдельную политическую позицию вместе с руководителем страны», — рассказала Лидия Ермошина.

Она отметила, что единственной страной, которая провела выборы во время эпидемии, пока является только Южная Корея: 15 апреля там прошли парламентские выборы «при очень высокой явке избирателей — на 23% больше, чем обычно».