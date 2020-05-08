Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. На их проведение потратят 36,8 млн рублей

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. За эту дату проголосовало большинство во время внеочередного заседания Палаты представителей в пятницу, 8 мая. Об этом TUT. BY сообщили несколько депутатов.

На проведение выборов потратят 36,8 миллиона рублей. Такая сумма заложена в республиканский бюджет.

Напомним, перед началом голосования перед депутатами выступила глава ЦИК Лидия Ермошина. Она предложила провести президентские выборы 9 августа. Поскольку, согласно законодательству, крайний день проведения выборов 30 августа, а выборы должны пройти в воскресенье, депутаты должны были выбрать из четырёх дат: 9, 16, 23 и 30 августа.

Реклама

Для справки. Это будет шестая президентская избирательная кампания Александра Лукашенко.