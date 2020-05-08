Памятную открытку с фотографией освобождения Слуцка издали в татарстанском городе Елабуга и вручили всем ветеранам

Неожиданное продолжение получила история, о которой рассказал «Кур'ер» два месяца назад. В татарстанском городе Елабуга к 75-летию Победы издали памятный адрес с изображением фотографии освобождения Слуцка. Его вручили всем ветеранам Елабужского района.

Жительница Слуцка Наталья Люцко (внештатный корреспондент «Кур'ера») узнала, как сложилась судьба Геннадия Краснова, советского бойца из татарстанского города Елабуга, изображённого на известном в Слуцке снимке 75-летней давности, где жители вручают цветы советским офицерам-освободителям.

Сегодня она получила известие из Елабуги и поздравление с Днём Победы, адресованное ей и всем жителям Слуцка от председателя совета ветеранов этого города Надежды Граховой: «Наташа! Поздравляю тебя, всех случчан в твоём лице с Днём Победы! Наш город поздравил всех ветеранов и детей войны ещё и такой открыткой».

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На открытке — фотография Слуцка, сделанная фронтовым фотографом Аркашевым в день празднования Победы в мае 1945 года и надпись: «Я помню, папа!.. Я горжусь!» Надежда Грахова написала, что открытки, поздравительные адреса вместе с подарками, денежными выплатами были вручены всем ветеранам, вдовам ветеранов, участникам трудового фронта, детям войны Елабуги и Елабужского района. Это памятное поздравление поступило почти в каждый дом на память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.