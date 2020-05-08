В каких домах Слуцка не будет света с 11 по 22 мая

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ и в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

Где и когда отключат свет

С 12 мая по 14 мая с 8.30 до 17.00 по адресам:

ул. Садовый проезд, № 1−16;

ул. Социалистическая, № 28, № 30.

11 мая с 8.30 до 17.00 по адресам:

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ул. Зелёная, № 1−9, № 11, № 13, № 15;

ул. Садовая, № 28−34 (чётные);

ул. Майская, № 2−8, № 10−16 (чётные), № 15, № 17, № 20, № 21;

ул. Центральная, № 11−47, № 49−65 (нечётные);

ул. Надречная, № 12, № 13;

ул. Подречная, № 1−9 (нечётные), № 10;

ул. Первомайская, № 1−3, № 5, № 7.

С 12 мая по 14 мая с 8.30 до 17.00 по адресам:

ул. Садовый проезд, № 1−16;

ул. Социалистическая, № 28, № 30.

14 мая, 15 мая, с 18 мая по 22 мая с 8.30 до 17.00 по адресам:

Деревня Малая Падерь

ул. Братьев Гилевских, № 1−6, № 10−19, № 23, № 24−28 (чётные), № 32, № 34, № 53, № 42−68 (чётные), № 72−80 (чётные);

ул. Новая, № 1−9 (нечётные);

ул. Луговая, № 2−13, № 15, № 19.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.