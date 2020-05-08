75 мирных лет прошло со дня победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Более сорока миллионов солдат и мирных жителей потерял Советский союз за четыре года кровопролитных сражений. Каждый четвёртый белорус отдал свою жизнь за свободу родины, в нашей стране нет семьи, которой бы не коснулись трагические последствия военных дней. Чтить память погибших соотечественников является святой обязанностью каждого сознательного человека.

7 мая на территории пожарной части № 1 г. Слуцка работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посадили «Аллею памяти» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эта аллея увековечит память погибших солдат в годы войны.

Каждое дерево, посаженное на территории пожарной части, станет залогом того, что никто и никогда не будет забыт. В память о советских солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны, спасатели высадили 10 саженцев ели.