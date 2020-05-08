В четыре инфекционных отделения Слуцкой больницы набирают младший и средний медперсонал. Санитару обещают 900 рублей ежемесячно, медицинской сестре — до 1300 рублей.

Эту информацию «Кур`еру» подтвердили в администрации Слуцкой ЦРБ.

О каком конкретно количестве идёт речь — неизвестно. «Сейчас мы стараемся привлекать своих медработников из других отделений. И набираем всех желающих, у кого есть соответствующее образование», — отметил специалист.

Набор нового медперсонала идёт полным ходом. Желающих прислали с биржи труда. В течение недели они проходят медкомиссию и затем приступают к работе.

При этом в больнице отмечают, что данная работа — временная. «Идёт набор на время обострения эпидситуации. С медперсоналом будут заключаться срочные трудовые договоры», — добавил специалист. Напомним, что ранее Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, отметил, что в Слуцке и районе ситуация с коронавирусной инфекцией спокойная.