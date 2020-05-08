«Передайте всем — нечего бояться!». Болельщики рассказали почему пришли на футбол

Алексей Скрынников
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Несмотря на рекомендации ВОЗ отложить все массовые спортивные мероприятия в Беларуси, стартовал 8 тур чемпионата по футболу в высшей лиге, который по прежнему остаётся единственным в Европе из действующих. Корреспондент «Кур'ера» спросил у случчан и гостей города, почему они пришли на футбол и не боятся ли они коронавируса?

⚡Пожалуйста при чтении мнений участников опроса не забывайте о рекомендациях ВОЗ и следуйте им!!!

Анна, Александр (Ростов-На-Дону), Мадэ (Куба)

Фото: Алексей Скрынников
Компания из молодых людей из Москвы, Ростова-На-Дону и Кубы приехали в Слуцк, потому что Беларусь это единственное место, где проходит чемпионат (на фото — часть компании).

«Так как у нас в Москве карантин, — смеётся Александр. — Мы решили попутешествовать и отдохнуть в Беларуси. Собрали компанию и поехали по разным городам. Мы не боимся вируса дома, а у вас тем более. Мне кажется, это всё политические игры. Завтра собираемся посетить военный парад в Минске».

Татьяна Ященко, Виктория Манцевич, Карина Ледяева (Минск)

Фото: Алексей Скрынников
Болельщицы из Минска приехали в Слуцк поддержать «Энергетик-БГУ»: «Мы не боимся ходить на футбол, потому что здесь свежий воздух, — говорит Татьяна. — В магазинах намного опаснее чем здесь».

Леонид Дуля

Фото: Алексей Скрынников
Случчанин Леонид Дуля считает что сейчас команде очень нужна поддержка болельщиков, но и к медикам лучше прислушиваться: «Нужно поддерживать команду в трудные времена и когда команда на первом месте. Конечно, нужно слушать медиков и придерживаться правил, рекомендаций».

Николай Песков

Фото: Алексей Скрынников
Случчанин Николай Песков в этом сезоне ходит на каждый матч: «Я в прошлом году почти не приходил на футбол, потому что игроки плохо играли, а в этом хорошо играют, только из-за этого».

«Передайте всем — нечего бояться!, — говорит Николай. — Это всё ерунда и надумано, от водки и табака умирают тысячи людей, чего бояться?».

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Николай Хотько

Фото: Алексей Скрынников
Случчанин Николай Хотько за «Слуцк» уже болеет 3 года и считает, что заразиться можно везде. «Я не боюсь заразиться, мне как-то не страшно, — говорит Николай. — Маски ношу в магазинах и пользуюсь антисептиками, а на футболе нет».

Екатерина и Варвара Просколович

Фото: Алексей Скрынников
«Нас попросили подальше от всех сесть, поэтому нам коронавирус не страшен, — говорит Екатерина. — Погода и настроение хорошее, значит можно идти на футбол».

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