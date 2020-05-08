Несмотря на рекомендации ВОЗ отложить все массовые спортивные мероприятия в Беларуси, стартовал 8 тур чемпионата по футболу в высшей лиге, который по прежнему остаётся единственным в Европе из действующих. Корреспондент «Кур'ера» спросил у случчан и гостей города, почему они пришли на футбол и не боятся ли они коронавируса?
Пожалуйста при чтении мнений участников опроса не забывайте о рекомендациях ВОЗ и следуйте им!!!
Анна, Александр (Ростов-На-Дону), Мадэ (Куба)Компания из молодых людей из Москвы, Ростова-На-Дону и Кубы приехали в Слуцк, потому что Беларусь — это единственное место, где проходит чемпионат (на фото — часть компании).
«Так как у нас в Москве карантин, — смеётся Александр. — Мы решили попутешествовать и отдохнуть в Беларуси. Собрали компанию и поехали по разным городам. Мы не боимся вируса дома, а у вас тем более. Мне кажется, это всё политические игры. Завтра собираемся посетить военный парад в Минске».
Татьяна Ященко, Виктория Манцевич, Карина Ледяева (Минск)Болельщицы из Минска приехали в Слуцк поддержать «Энергетик-БГУ»: «Мы не боимся ходить на футбол, потому что здесь свежий воздух, — говорит Татьяна. — В магазинах намного опаснее чем здесь».
Леонид ДуляСлуччанин Леонид Дуля считает что сейчас команде очень нужна поддержка болельщиков, но и к медикам лучше прислушиваться: «Нужно поддерживать команду в трудные времена и когда команда на первом месте. Конечно, нужно слушать медиков и придерживаться правил, рекомендаций».
Николай ПесковСлуччанин Николай Песков в этом сезоне ходит на каждый матч: «Я в прошлом году почти не приходил на футбол, потому что игроки плохо играли, а в этом хорошо играют, только из-за этого».
«Передайте всем — нечего бояться!, — говорит Николай. — Это всё ерунда и надумано, от водки и табака умирают тысячи людей, чего бояться?».
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