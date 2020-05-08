Несмотря на рекомендации ВОЗ отложить все массовые спортивные мероприятия в Беларуси, стартовал 8 тур чемпионата по футболу в высшей лиге, который по прежнему остаётся единственным в Европе из действующих. Корреспондент «Кур'ера» спросил у случчан и гостей города, почему они пришли на футбол и не боятся ли они коронавируса?



Пожалуйста при чтении мнений участников опроса не забывайте о рекомендациях ВОЗ и следуйте им!!!

Анна, Александр (Ростов-На-Дону), Мадэ (Куба)

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Компания из молодых людей из Москвы, Ростова-На-Дону и Кубы приехали в Слуцк, потому что Беларусьэто единственное место, где проходит чемпионат (на фото — часть компании).

«Так как у нас в Москве карантин, — смеётся Александр. — Мы решили попутешествовать и отдохнуть в Беларуси. Собрали компанию и поехали по разным городам. Мы не боимся вируса дома, а у вас тем более. Мне кажется, это всё политические игры. Завтра собираемся посетить военный парад в Минске».

Татьяна Ященко, Виктория Манцевич, Карина Ледяева (Минск)

, — говорит Татьяна. — В магазинах намного опаснее чем здесь».

Леонид Дуля

«Нужно поддерживать команду в трудные времена и когда команда на первом месте.

».

Николай Песков

«

».

Болельщицы из Минска приехали в Слуцк поддержать «Энергетик-БГУ»: «Мы не боимся ходить на футбол, потому что здесь свежий воздухСлуччанин Леонид Дуля считает что сейчас команде очень нужна поддержка болельщиков, но и к медикам лучше прислушиваться:Конечно, нужно слушать медиков и придерживаться правил, рекомендацийСлуччанин Николай Песков в этом сезоне ходит на каждый матч:Я в прошлом году почти не приходил на футбол, потому что игроки плохо играли, а в этом хорошо играют, только из-за этого

«Передайте всем — нечего бояться!, — говорит Николай. — Это всё ерунда и надумано, от водки и табака умирают тысячи людей, чего бояться?».

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Николай Хотько

Случчанин Николай Хотько за

«Слуцк

» уже болеет 3 года и считает, что заразиться можно везде.

«Я не боюсь заразиться, мне как-то не страшно

, — говорит Николай. — Маски ношу в магазинах и пользуюсь антисептиками, а на футболе нет

».

Екатерина и Варвара Просколович

«

— говорит Екатерина. —

».

Нас попросили подальше от всех сесть, поэтому нам коронавирус не страшен,Погода и настроение хорошее, значит можно идти на футбол