В пятницу, 8 мая, состоялся матч 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между «Слуцком» и столичным «Энергетиком-БГУ».

В первом тайме счёт на табло открыли гости. На 20-ой минуте встречи Юрий Козлов (полузащитник «Слуцка») сфолил в собственной штрафной площади против Алексея Носко (полузащитника «Энергетика-БГУ»). В результате нарушения правил рефери указал на «точку». С назначенного пенальти точным ударом отличился форвард гостевой команды Джасурбек Яхшибоев. Нападающий развел мяч и Бориса Панкратова (вратаря «Слуцка») по разным углам.

На 28-ой минуте матча Джасурбек Яхшибоев оформил голевой дубль так же с назначенного пенальти. На этот раз Борис Панкратов угадал направление удара, но отвести угрозу от своих ворот не сумел. 0:2 в пользу столичной команды.

К концу первого тайма, на 41-ой минуте встречи, случчане отыграли один мяч. С передачи защитника «Слуцка» Сергея Чеботаева гол в ворота столичной команды забил Умар Бала Мухаммед. Перерыв, 1:2.

Во втором тайме у обеих команд были опасные моменты для взятия ворот, но счёт так и остался неизменным после первого тайма. Итог: «Слуцк» потерпел домашнее поражение от «Энергетика-БГУ» со счётом 1:2.

Также, на 71-ой минуте встречи, за грубую игру с поля был удалён полузащитник «Энергетика-БГУ» Айк Мусаханян (вторая жёлтая карточка).

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» всё так же является лидером турнирной таблицы. Отрыв от команды, находящейся на второй строчке таблицы («Энергетика-БГУ»), составляет одно очко.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Тотал больше 3» с коэффициентом 2.88 — в матче сыграл с возвратом.