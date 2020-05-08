Доставляют обеды на передовую… Слуцкий КХП начал бесплатно кормить медиков

Алесь Достанко
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Доставляют обеды на передовую... Слуцкий КХП начал бесплатно кормить медиков
Фото: Алесь Достанко

В пятницу, 8 мая, сотрудники Слуцкого комбината хлебопродуктов привезли первую партию комплексных обедов для медработников центральной районной больницы.

Сейчас в больнице оборудованы 4 инфекционных отделения, которые принимают заболевших. Её столовая рассчитана только на питание пациентов. Медработники же, к которым поступают инфицированные больные, вынуждены круглые сутки и работать, и отдыхать в стенах больницы.

Горячие обеды для нас очень кстати, — пояснила корреспонденту «Кур'ера» Светлана Ткаченко, старшая медицинская сестра одного из отделений.

60 комплексных обедов для медиков готовят в столовой Слуцкого КХП, сервируют в одноразовые термобоксы. А чтобы доставлять еду горячей, предприятие закупило 10 термосумок и доставляет их на машине.

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«Мы считаем своим долгом помочь нашим медикам. На каждый день согласованно меню и время доставки горячего питания», — пояснила «Кур'еру» Мария Галаева, ведущий специалист по маркетингу ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».

Доставляют обеды на передовую... Слуцкий КХП начал бесплатно кормить медиков
Фотографии: Алесь Достанко
Доставляют обеды на передовую... Слуцкий КХП начал бесплатно кормить медиков

Доставляют обеды на передовую... Слуцкий КХП начал бесплатно кормить медиков

Доставляют обеды на передовую... Слуцкий КХП начал бесплатно кормить медиков

Доставляют обеды на передовую... Слуцкий КХП начал бесплатно кормить медиков

Доставляют обеды на передовую... Слуцкий КХП начал бесплатно кормить медиков

Доставляют обеды на передовую... Слуцкий КХП начал бесплатно кормить медиков

Доставляют обеды на передовую... Слуцкий КХП начал бесплатно кормить медиков

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