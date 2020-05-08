Доставляют обеды на передовую... Слуцкий КХП начал бесплатно кормить медиков

В пятницу, 8 мая, сотрудники Слуцкого комбината хлебопродуктов привезли первую партию комплексных обедов для медработников центральной районной больницы.

Сейчас в больнице оборудованы 4 инфекционных отделения, которые принимают заболевших. Её столовая рассчитана только на питание пациентов. Медработники же, к которым поступают инфицированные больные, вынуждены круглые сутки и работать, и отдыхать в стенах больницы.

Горячие обеды для нас очень кстати, — пояснила корреспонденту «Кур'ера» Светлана Ткаченко, старшая медицинская сестра одного из отделений.

60 комплексных обедов для медиков готовят в столовой Слуцкого КХП, сервируют в одноразовые термобоксы. А чтобы доставлять еду горячей, предприятие закупило 10 термосумок и доставляет их на машине.

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«Мы считаем своим долгом помочь нашим медикам. На каждый день согласованно меню и время доставки горячего питания», — пояснила «Кур'еру» Мария Галаева, ведущий специалист по маркетингу ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».