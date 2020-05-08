Слуцкие спасатели проведут профилактическую акцию «Не оставляйте детей одних!»

С целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнём и гибели детей на пожарах, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности (дома, на улице, отдыхе, водоёме и др.) в период с 11 мая по 1 июня в Слуцком районе пройдёт профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к Международному дню семьи и Дню защиты детей.

В рамках проведения данной акции очень широко будут задействованы всевозможные средства массовой информации, ведомственные радиоузлы, ЖК-мониторы, плазменные панели, где будут транслироваться видео и аудиоролики, статьи противопожарной направленности.

Также спасатели будут лично общаться по телефону с молодыми мамами, многодетными семьями, семьями, находящимися в социально опасном положении. Будут организованы онлайн-мероприятия с помощью интернет-мессенджеров, проведение видеоуроков безопасности в онлайн-режиме.

В сельских населённых пунктах информирование жителей будет проходить путём передачи профилактической информации через громкоговорящие устройства пожарной аварийно-спасательной техники.

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Также с 11 по 25 мая будет проходить интернет-конкурс «Я б в спасатели пошёл» (на лучшее оформление детских костюмов спасателей, детской техники спасателей).