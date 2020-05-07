Жительница Слуцка рассказала, что ранним утром в её доме по улице Чехова нет горячей воды, что доставляет большие неудобства. Что ответили коммунальные службы.

«Когда было отопление, то и горячая вода была по утрам, а сейчас — нету, — сказала Екатерина, жительница дома № 39 по улице Чехова. — В 6.10 уже убегаю на автобус, чтобы успеть на работу. Нужна горячая вода, чтобы собраться, голову помыть или душ принять. На остановке люди тоже обсуждают, что нет воды. В котельной сказали, что графики работы утверждает райисполком. Почему на Чехова воды горячей нет, а на Зелёной — есть?»

«Такой режим уже давно»

В котельной № 2 подтвердили, что работают в утверждённом режиме, никаких аварийных отключений нет.

Людмила Попченя, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Слуцкого райисполкома, не смогла оперативно пояснить эту ситуацию.

«Такой режим включения горячей воды уже давно, и все жильцы об этом знают. Котельная на ночь останавливает нагрев, поэтому горячей воды нет с 00.00 до 6.00, — пояснила Инна Лисок, начальник ЖЭУ-5. — При возобновлении нагрева в каких-то домах вода появляется чуть раньше, в каких-то — чуть позже».