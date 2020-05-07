Во времена наших бабушек родить ребёнка без мужа или развестись и остаться одной с малышом на руках было почти равносильно смертному греху. Многие люди в нашем обществе такую мамочку не уважали, оговаривали, сплетничали за её спиной и прилюдно порицали. А она, в свою очередь, страдала и переживала эти нападки. Некоторые творили глупости, шли на аборты, спивались, лишали себя жизни.

Я знала, что такое явление существовало когда-то, лет 50 назад, и считала, что оно уже вымерло вместе с деревнями, в которых ощущалось особо остро, но, пообщавшись с мамами, самостоятельно воспитывающими детей, я поняла, что времена изменились, а стереотипы в головах многих остались нетронутыми.

Как выяснилось, в части общества до сих пор существует ярлык: «Мать-одиночка — это либо брошенка, потому что она плохая жена, либо женщина лёгкого поведения, потому что нагуляла от кого-то». И это, на мой взгляд, большая проблема, потому что многие женщины, боясь получить такое клеймо, живут с нелюбимыми мужчинами, испытывают бытовое насилие и готовы идти на любые унижения. Женщины ломают свои жизни, боясь чужого мнения, и чаще это результат родительского воспитания и, как следствие, заниженной самооценки.

«Хоть бы никто ничего плохого про нас не сказал». Эту фразу вы наверняка не раз слышали от бабушек и мам. В деревнях и маленьких городах даже сегодня люди ставят общественное мнение превыше своего. Это ещё из пещерных времён пошло: не согласишься с большинством — останешься один, племя от тебя отвернется и ты погибнешь. Вот и старались держаться вместе, делать и выглядеть как все. Ещё одна причина сложившейся ситуации — это то, что все друг друга знают и, когда своей жизни нет и заняться нечем, начинают за соседями следить, обсуждать, додумывать и смаковать сплетни.

А ещё одна бабушкина фразочка: «Катька-то в подоле принесла!». Знакома?! Раньше как было: родила без мужа — собирай чемодан и съезжай с этой деревни, а иначе будь готова к осуждению, к тому, что твоего ребёнка будут называть «байстрюком» и жизнь ему уже уготована не сладкая. Наплевать было всем, что ты хочешь этого ребёнка, что его отец — хороший человек, но не сложились у вас отношения, что возраст и врачи намекают: «Пора рожать». Или что есть какие-либо другие обстоятельства, при которых ты решилась на этот серьёзный шаг.

Как выяснилось, и сегодня многие мамы-одиночки слышат в свой адрес: «Родила одна — шлюха, нагуляла» — безапелляционно. «Кому ты нужна будешь с прицепом?» — и это выражение вы наверняка слышали. Многие женщины в страхе остаться в одиночестве с «прицепом», под которым подразумеваются дети, терпят побои, унижения, живут без любви. Причём часто вышеупомянутую фразу используют не только бабушки, отговаривающие от развода, но и мужья, чувствуя свою силу и власть над женщиной.

«Я ради ребёнка с ним живу», — прикрывает свои страхи мама и идёт на кухню за очередным скандалом. «Ребёнок должен расти в полной семье», — успокаивает она себя, закрашивая тональником свежие побои. Но женщина не задумывается о том, что ребёнку было бы лучше видеть улыбающуюся маму, пусть даже одну, чем вечно заплаканную, но зато с папой под ручку. Ребёнку, безусловно, нужны и отец, и мать в полной мере, но и тот, и другой должен быть физически и психически здоров и счастлив. А когда малыш видит жертвы мамы и вдобавок слышит, как она говорит, что «это всё ради сыночка», у него возникает чувство вины, которое не бесследно он пронесёт через всю свою жизнь. Кроме того, ребёнок унаследует такую модель поведения, при которой папа — тиран, мама — жертва, и применит в своей семье, не всегда даже осознавая это — замкнутый круг.

На мой взгляд, современной женщине нужно научиться строить свою жизнь так, как она сама этого желает (мы сейчас говорим об адекватной, порядочной леди). Прошли те времена, когда нельзя прожить без мужика в доме, который может запахать поле, чтобы зимой семья с голоду не умерла. Сегодня женщины занимают высокие посты, строят успешные карьеры, обучаются и открывают бизнесы, имея на руках детей. Женщине не нужно бояться осуждения со стороны, ведь от того, что о вас подумают другие, никак не повлияет на вашу жизнь. Женщина не должна терпеть и мучить своего ребёнка соседством с неадекватным папой только ради того, чтобы в доме был мужик. Женщина должна быть счастлива, и ей нужно к этому идти и стремиться, даже если для этого придётся выйти из зоны комфорта и перевернуть свою жизнь с ног на голову.

Марта Грибко, @marta_gribko