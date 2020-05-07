Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в апреле

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за апрель. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры

По итогам апреля на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 368 000 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 456 613 визитов (в 3 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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