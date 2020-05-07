Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в апреле

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за апрель. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в апреле, Слуцк
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 3 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb

Голые цифры

По итогам апреля на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 368 000 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 456 613 визитов (в 3 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

Новости и сюжеты

ТОП-10 локальных новостей и сюжетов:

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  1. Начало посевной, «разбор полётов» на сельхозпредприятии под Слуцком. Аудио, где все ругаются матом
  2. «Вы, наверное, не понимаете, что эти лекарства специально вводят вашим детям, чтобы подрывать им иммунитет». Разговор двух мам в детской поликлинике в Слуцке
  3. Как в Слуцке мошенники надевают медицинские маски и обманывают кассиров. И советы для продавцов
  4. Руководителем Слуцкого сахарорафинадного комбината назначен Александр Белый
  5. Директор СШ № 10 Слуцка рассказал, действительно ли родители находятся в неведении о происходящем в школе
  6. Посмотрите, в каких масках ходят девушки в Слуцке. Фото
  7. В Слуцке уборщица бросала окурки в кабриолет случчанки. Возможно, это была месть за ссору годовой давности
  8. По ночам в Слуцке ездит трактор и что-то распыляет. Фото, видео
  9. Спасение на Пасху! В деревне под Слуцком Дмитрий Семибратов спас ребёнка от удушья (видео спасения и рассказ инспектора Слуцкой ГАИ). Оказалось, что сотрудник ГАИ спас девочку буквально за день до её дня рождения. 20 апреля Софии исполнилось 11 лет. За героический поступок руководство УВД Минского облисполкома его наградило.
  10. В Слуцке женская консультация переезжает туда, где была раньше.

Нелокальные сюжеты

О происшествиях

О коронавирусе

  1. «Сын после занятий в школе — контакт первого уровня». А матери придётся пойти на работу, чтобы прокормить детей
  2. Жених, невеста, красная ленточка… Как выглядит свадьба в Слуцке во время всемирной эпидемии (фотофакт)
  3. «Такое чувство, что те, кто пошёл, — наказаны…» Мама школьника из Слуцка рассказала о первом дне последней четверти
  4. В Слуцке на масках вышивают «советы» президента про коронавирус. Фотофакт
  5. «Представим, что одномоментно в ЦРБ поступает тысяча больных…» Врач Слуцкой больницы о самоизоляции (и не только)
  6. Куда отправляют случчан с подозрением на коронавирус
  7. Мама с двумя детьми самоизолировалась под Слуцком. Какие минусы и плюсы она в этом нашла
  8. Очередь в самый известный киоск Слуцка. До тревожных новостей про коронавирус и после
  9. Вопрос-ответ: «У меня температура, но не дают больничный. Я боюсь заразить детей. Идти ли мне на работу в школу?»
  10. «Неужели так трудно дать информацию? Так рождается паника». Родители, учителя и руководители о ситуации с детскими садами и школами в Слуцке.

Все публикации о коронавирусе — здесь.

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