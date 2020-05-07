Пенсионерки и домохозяйки бесплатно ухаживают за деревенским парком под Слуцком. Почему они это делают

Парк в деревне Городище под Слуцком был создан пять лет назад, как раз ко Дню Победы. С тех пор несколько жительниц деревни содержат парк в чистоте и порядке. Женщины рассказали «Кур'еру», почему они это делают.

Парк в Городище заложили в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (в 2015 году) по инициативе старосты деревни Евгении Сытько. Её стараниями в деревне был создан и местный музей. Сейчас улица, на которой расположен парк, носит её имя.

Деньги на создание парка собирали жители и уроженцы деревни Городище. На центральной аллее, которую называют «Аллеей матери» было высажено более ста туй. Позднее появилась беседка для отдыха и детский игровой комплекс, высажены цветы.

После смерти Евгении Сытько заботу о парке взяла на себя теперешняя староста деревни Галина Грак. «Я хорошо знала Евгению Сытько. Когда она уже тяжело болела, то всё беспокоилась, что парк придёт в запустение. Я пообещала ей, что сколько будет сил, буду о нём заботиться. И не могу нарушить это обещание», — рассказывает Галина Грак

Галина Грак больше 30 лет живёт в Городище, до выхода на пенсию работала в хозяйстве диспетчером, потом её попросили быть старостой, и она согласилась.

«Такой парк редко в какой деревне есть. Хочется, чтобы он остался нашим детям, внукам, чтобы было красивое место, где можно погулять, поиграть с детьми, — говорит Галина. — Но дело это хлопотное, парк требует постоянного ухода, да и после некоторых посетителей приходится убирать мусор, бутылки. Весной нужно высадить цветы, полоть и поливать их, летом — косить траву. В этом году покрасили горки. Материалы все свои, кто что принесёт. Хорошо, что в последнее время с топливом для косилки помогает сельсовет, а покосить прошу местных парней. Одной мне бы не справиться. К сожалению, добровольцев мало, а платить за работу нет возможности».

Кто они — добровольные работники парка

У Галины есть постоянные помощники — местные жительницы.

Алла Леончик — пенсионерка, в прошлом — работник местного свинокомплекса. «Её и звать не надо, всегда прибежит, поможет, очень ответственная», — так говорит о ней Галина.

Цветочной рассадой парк снабжают Валентина Сытько и Светлана Тишкевич, жительницы деревни, ведут домашнее хозяйство. «Они любят цветы, высаживают на приусадебном участке и всегда делятся рассадой, чтобы свежие цветы всегда были в парке. Помогают за ними ухаживать, за что им огромное спасибо», — рассказывает Галина.

Ольга Климович живёт в деревне, занимается домашним хозяйством. «Добросовестная женщина, когда ни попросишь, всегда откликается и помогает», — говорит о ней Галина.

Наталья Грак родом из деревни Городище, помогает ухаживать за насаждениями, когда приезжает в гости к матери.

Женщины говорят, что работа по обустройству и содержанию парка их объединяет и стараются они для себя и своего села, потому что живут здесь и хотят, чтобы вокруг было красиво.

«Жаль, что многие жители равнодушны к такой красоте, и местные школьники почему-то остаются в стороне. Хотелось, чтобы территория парка продолжала развиваться и обустраиваться, ведь места для приложения сил достаточно», — считает Галина.