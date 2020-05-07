Ситуация с распространением коронавируса в восточной части региона вызывает обеспокоенность. Об этом во время брифинга заявил Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Ситуация в восточной части региона по-прежнему вызывает обеспокоенность. В Беларуси, Казахстане, Российской Федерации и Украине число новых случаев возросло за последнюю неделю», — отметил представитель ВОЗ.

Ханс Клюге рассказал, что в рамках борьбы с инфекцией 43 страны в регионе ввели частичные или полные ограничения на передвижение. Проведение в нынешней ситуации массовых мероприятий может спровоцировать новую вспышку заболевания.

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«Впереди у нас очень важный день — День Победы, 9 Мая. И хочу отметить те правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье людей на первое место. Мы в региональном офисе очень уважительно относимся к этой дате. Но сейчас время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования, чтобы не подвергать риску человеческие жизни», — заявил Ханс Клюге.

Накануне региональное бюро ВОЗ в своем Twitter поблагодарило тех, кто смог отказаться от публичных празднований.

9 мая, мы, как всегда, отмечаем #ДеньПобеды. Многие страны переносят и отменяют парады и массовые мероприятия из-за #COVID19, этим спасая человеческие жизни. Мы признательны всем, кто принял это нелегкое решение. Жизнь и здоровье людей — важнее всего! — ВОЗ Европа (@WHO_Europe_RU) May 6, 2020

В Беларуси парад по случаю 75-летия Победы пройдёт в Минске 9 мая в 11.00. Ранее, как пишет TUT. BY, президент заявил, что не может отменить военный парад, поскольку беспокоится «что люди это не одобрят». Пятого мая президент пригласил принять участие в праздновании 9 Мая глав других государств.

Он также высказывал мнение, что массовые мероприятия и военный парад ко Дню Победы не ухудшат эпидемиологическую ситуацию в стране, передаёт TUT.BY.

В ВОЗ считают, что проведение такого массового мероприятия в период эпидемии, может иметь негативные последствия.