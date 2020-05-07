Когда завершится пандемия? Прогнозы немецких учёных

Пандемия нового коронавируса SARS-CoV-2 уже более месяца является главной темой для обсуждения в мире. Всех волнует вопрос, когда же вирус отступит. DW собрала самые свежие прогнозы на этот счёт ведущих учёных Германии — от вирусологов до математиков.

Чаще всего немецкие топ-вирусологи называют один год в качестве срока, в течение которого придётся сохранить те или иные карантинные ограничения общественной жизни.

Год карантинных ограничений, а потом — вакцина?

«Боюсь, что тема масок и общих правил гигиены — под этим я прежде всего подразумеваю сохранение дистанции в отношении окружающих, то есть противоположность Октоберфесту (крупнейший в мире пивной фестиваль. — Ред.) — будут занимать нас, вероятно, целый год», — заявил известный вирусолог Александр Кекуле, директор Института медицинской микробиологии при Галле-Виттенбергском университете.

Главным фактором для относительно быстрой победы над коронавирусом учёные называют изготовление вакцины. На то, что через год она появится в необходимых объёмах, надеется другой авторитетный вирусолог Кристиан Дростен, возглавляющий Институт вирусологии берлинской университетской клиники Charité.

«Думаю, мы можем положиться на науку и ожидать, что к этому моменту в следующем году мы сможем снабдить вакциной или двумя-тремя разными вакцинами, которые сейчас одновременно разрабатываются, значительную часть населения», — спрогнозировал он.

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Лето почти без вируса и новая вспышка зимой?

Но этот год с точки зрения распространения вируса и жёсткости карантина может пройти очень неравномерно. «Может быть, сезонный эффект позволит нам благополучно пройти через лето с мягкими мерами, с ослаблением нынешних ограничений», — обрисовал Дростен возможный сценарий развития событий. По его словам, в таком сценарии важно, чтобы, с одной стороны, лето было тёплым и сухим. А с другой — чтобы люди ответственно отнеслись к мерам профилактики и чтобы социальные контакты проходили по возможности на открытом воздухе, а не в помещениях.

Впрочем, продолжение этого варианта распространения коронавируса — уже не такое позитивное. «Коллективного иммунитета будет всё ещё мало, и с иммунологически „наивным“ населением мы вступим в зимнюю волну (заражений. —

Ред.). Это было бы опасно», — предупреждает эксперт. В таком случае люди должны быть готовы к повторному введению серьёзных ограничений к зиме.

Что, если вакцины от коронавируса не будет

Менее оптимистичен в предположениях об изготовлении вакцины ещё один звёздный вирусолог, глава Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета профессор Хендрик Штрек.

«Любое предсказание о том, что у нас будет вакцина, несерьёзно, потому что мы этого просто не знаем. Есть много возбудителей вирусов, вакцины против которых мы ищем годами, и их до сих пор нет», — напомнил он. В пример он привёл такие вирусы, как ВИЧ, гепатит C, малярия и сифилис.

Как долго коронавирус будет проблемой для человечества, если вакцина так и не появится? Здесь Штрек указал на парадокс:

чем лучше удастся сдержи­­вать его рас­простра­­нение в преде­лах, поз­воляющих медучреж­дениям помо­гать всем па­циентам, тем дольше в обществе будет выраба­ты­ваться коллективный иммуни­тет. Эксперт полагает, что это может занять годы.

Математики предупреждают о нескором окончании пандемии

К математическому моделированию хода и завершения пандемии в Германии подходят с привычной немецкой основательностью. Над таким проектом совместно работают сразу три учреждения — Гейдельбергский универси­тет, Франкфуртский институт перспективных исследований и Юлихский исследовательский центр, где находится один из мощнейших суперкомпьютеров в мире. Группа учёных уже представила первые результаты своей работы. В них нет готового ответа с конкретной датой окончания пандемии, потому что в исследовании рассматриваются разные варианты карантинных ограничений и их посте­пен­ного снятия. Но если резюмировать промежуточные итоги построения математических моделей, то «ни один из смоделированных сценариев не позволяет надеяться, что удастся быстро преодолеть этот кризис», рассказала DW одна из учёных, работающих над проектом, Мария Барбаросса.

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