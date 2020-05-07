ФК «Слуцк» принимает дома столичный «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч

В пятницу, 8 мая, в рамках 8-ого тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет дома против минского «Энергетика-БГУ». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 17:00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». Случчане продолжают творить сенсацию за сенсацией на футбольных полях страны. В прошедшую субботу, 2-го мая, в Минске случчанами было обыграно «Динамо» со счётом 1:2. В этом матче в некотором смысле опять стоит сетовать на удачу, которая всё так же была на стороне «бело-синих»: то Иван Бахар (нападающий «Динамо») не смог реализовать пенальти, то он же забил гол из оффсайда (взятие ворот не было засчитано).

Помимо удачи отметим грамотные действия игроков «Слуцка». Команда Виталия Павлова с первых минут сыграла в академичный, образцовый футбол от обороны. Игроки практически весь матч не давали пространства сопернику для свободы действий и при первой же возможности старались отобрать мяч у своей штрафной площади, дабы выбежать в контратаку.

Из пяти ударов по воротам у «Слуцка» получилось забить два гола. Слава богу, реализация голевых эпизодов команду не подводит в текущем чемпионате.

ФК «Энергетик-БГУ» (Минск). Столичная команда после стартовых четырёх туров уступила «пальму первенства» другим клубам и в турнирной таблице опустилась с лидирующих строчек на четвертое место. Не смотря не это считать команду лёгким соперником точно не стоит, поскольку за «студентов» играет квалифицированный нападающий из Узбекистана Джасурбек Яхшибоев. Форвард на данный момент является одним из лучших нападающих в чемпионате (он забил 4 гола и отдал одну голевую передачу). Так же в составе команды стоит отметить либерийца Дэвида Тве и игрока скамейки запасных, «джокера» команды черногорца Душана Бакича, который, выходя на поле отличался взятиями ворот.

«Студенты» начали чемпионат не громче «Слуцка» уверенно обыграв в первом туре БАТЭ со счётом 3:1, далее по календарю команда из Минска была сильнее брестского «Руха» и «Минска». В 4-ом туре, после поражения от жодинского «Торпедо-БелАЗ» команда упустила занимаемое первое место. 8 мая в Слуцке встретятся две команды из первой половины турнирной таблицы. Самое главное ожидание от матча — забитые голы. Матч должен получится не скучным, с обилием голевых эпизодов и неоднократными взятиями ворот.

Прогноз на матч. Тотал больше 3. Коэффициент — 2.88.