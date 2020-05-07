Антикризисные меры: чем государство поможет ИП и юрлицам

Подписанный 24 апреля президентом Беларуси Указ № 143 «О поддержке экономики» предусматривает поддержку компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в отдельных отраслях экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

В нашем обзоре — основные новшества документа.

Каким сферам нужна поддержка

В указе приведён перечень сфер экономической деятельности, которым будет оказана поддержка. В частности, в него вошли: оптовая и розничная торговля (кроме автомобилями и мотоциклами), фитнес-центры, салоны красоты, парикмахерские, ресторанный бизнес, турагентства, медцентры и другие.

ИП можно менять режим налогообложения

Индивидуальным предпринимателям разрешили переходить на другие режимы налогообложения и перерасчёта единого налога из-за временного неосуществления ими деятельности (но не больше 30 календарных дней).

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ИП, которые уплатили в 2020 году единый налог, могут перейти на другой порядок налогообложения. С 1 до 20-го числа календарного месяца (с которого они переходят на «упрощёнку») надо представить уведомление в налоговую инспекцию.

Налоговые каникулы пострадавшим

Местные власти вправе предоставить компаниям и ИП из пострадавших сфер налоговые каникулы с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. «Уплата отсроченных, рассроченных платежей, налогового кредита будет осуществляться ежемесячно равными долями с 1 октября по 31 де­кабря 2020 года. Проценты за пользование отсрочкой, рассрочкой, налоговым кредитом начисляться не будут», говорится в документе.

Чтобы воспользоваться этим послаблением, нужно выполнить важное условие — своевременно уплатить другие обязательные платежи в госбюджет. Иначе налоговых каникул не видать. Ещё важное условие — воспользоваться налоговыми каникулами смогут ИП или юрлица, которые занимаются видами деятельности, включёнными в перечень.

Об арендных отношениях

ИП и юрлица, работаю­щие в отраслях, наибо­лее пострадавших от пандемии, могут обращаться к местным властям с заявлением на беспроцентные отсроч­ку, рассрочку арендной платы. Правда, право на арендные каникулы предоставлено только арендаторам госимущества, а также имущества, находящегося в собственности хозяйственных обществ с долей государства более 50%. В отношении аренды имущества, находящегося в частной собственности, указ лишь рекомендовал (не обязал!) предоставить арендаторам отсрочку уплаты арендной платы, а также уменьшить её размер.

Госзакупки в условиях пандемии

Согласно указу, заказчи­кам предоставлено право на госзакупки из одного источника (в объёме, необходимом для обеспечения потреб­ности в течение 2 меся­цев) в случае, если договор с прежним поставщиком расторгнут. При этом поставщики, не исполнившие свои обязательства и вынуж­денные расторгнуть договор, временно не будут включаться в список недобросовестных поставщиков.

Не только послабления

Документ предусматри­вает не только поддержку, но и карательные меры. Указом разрешено трём ведомствам — МАРТ, Госстандарту и Минздраву — назначать внеплановые проверки как ИП, так и юрлиц. К примеру, МАРТ — в том числе из-за нарушений в ценообразовании, Минздраву — из-за вопро­сов по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а Госстандарту — из-за нарушения технических регламентов.

В случае выявленных нарушений руководители этих госорганов могут приостанавливать работу торгового объекта, объекта общественного питания до устранения нарушений, но не больше чем на 90 дней.