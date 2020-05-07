Случчанин Давид Кантровиц перевёл для «Кур'ера» публикацию телеканала CNN о десяти симптомах коронавируса, которые появлялись у людей, заразившихся COVID-19.

Автор статьи CNN — Сэнди Ламот.

Учёные каждый день узнают всё больше и больше о новом загадочном коронавирусе и о симптомах заболевания, которые он вызывает.

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Жар, кашель и одышка встречаются у подавляющего большинства заболевших COVID-19 людей. Но есть и другие симптомы, сигнализирующие о заражении этим вирусом. И несмотря на то, что некоторые из них очень похожи на симптомы обычной простуды или гриппа, есть и некоторые более необычные индикаторы этого заболевания.

По данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний (англ. CDC ― от автора), любые из нижеперечисленных по отдельности или все симптомы одновременно могут проявиться на вторые сутки или в течение 14 дней после воздействия вируса.

Вот 10 признаков того, что вы или близкий вам человек, возможно, заболели COVID-19. И что делать, чтобы защитить себя и свою семью.

1. Одышка

Одышка обычно не является ранним симптомом заболевания COVID-19, тем не менее наличие её является самым серьёзным индикатором. Она может происходить независимо от других симптомов, например, такого как кашель. Если вы ощущаете сдавливание вашей грудной клетки или вы начинаете чувствовать, что не можете вдохнуть достаточно глубоко, чтобы наполнить лёгкие воздухом, то это признак того, что необходимо действовать очень быстро, считают эксперты.

CDC также советует обратить внимание на другие экстренные признаки заболевания COVID-19, такие как «постоянная боль или сдавливание в груди» и «голубоватого цвета губы или лицо», которые могут указывать на недостаток кислорода в вашем организме. В таком случае немедленно обратитесь за медицинской помощью.

2. Лихорадка (жар)

Лихорадка является ключевым признаком заболевания COVID-19. Поскольку у некоторых людей температура тела может быть ниже или выше, чем средняя температура в 36,6 градусов по Цельсию, эксперты говорят, что не стоит зацикливаться на каком-то чётко определённом показателе.

Ведущий CNN Крис Куомо, который на этот момент борется с вирусом у себя на дому в Нью-Йорке, является одним из таких людей с необычной температурой тела. «Моя температура тела в нормальном состоянии обычно ниже средней температуры человека. Поэтому, если она поднимется и достигнет показателя чуть выше средней, что для большинства людей будет нормой, для меня это уже будет ощутимым повышением», — рассказал Куомо.

Однако в большинстве случаев, как у детей, так и у взрослых, повышение температуры тела не будет считаться жаром, пока не достигнет показателя в 37,7 градусов по Цельсию.

«Существует много заблуждений о лихорадке», — утверждает доктор Джон Уильямс, заведующий отделением детских инфекционных заболеваний в детской больнице при медицинском центре Питтсбургского университета.

«Температура нашего тела на самом деле поднимается и опускается в течение дня на доли градуса», — сказал Уильямс, добавив, что для большинства людей «37,2 градуса или 37,5 градуса по Цельсию — не является жаром».

Не полагайтесь на температуру, измеренную утром, предупреждает эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины и инфекционных заболеваний в Медицинской школе Университета Вандербильта в городе Нэшвилле. Вместо этого измеряйте температуру во второй половине дня и ранним вечером.

«Наша температура не фиксирована в течение дня. Если вы измерите её в восемь часов утра, то она может показать нормальный результат, — объяснил Шаффнер. — Одним из наиболее распространённых проявлений лихорадки является то, что ваша температура повышается во второй половине дня и ранним вечером. Это распространённая лихорадка, вызванная вирусами».

3. Сухой кашель

Кашель является ещё одним распространённым симптомом заболевания COVID-19, но это не просто обычный кашель.

«Это не першение в вашем горле. Вы не просто прочищаете горло. Это не просто что-то вас раздражающее», — объясняет Шаффнер.

Это мешающий вам сухой кашель, который вы чувствуете глубоко в груди. «Он исходит изнутри вашей грудной клетки, и у вас такое чувство, что ваши бронхи воспалены или сильно раздражены», — добавляет Шаффнер.

В докладе, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения в феврале, было обнаружено, что более 33% из 55 924 человек с лабораторно подтверждёнными случаями COVID-19 откашливали мокроту или так называемую густую слизь из лёгких.

4. Озноб и боли в теле

«Зверь выходит по ночам», — сказал Куомо, ссылаясь на озноб, боли в теле и высокую температуру, которые он испытал 1 апреля.

«Как будто кто-то избивал меня, как пиньяту (мексиканская полая игрушка большого размера, изготовленная из папье-маше и набитая сладостями — от автора перевода). И я так сильно дрожала, что … сломала зуб», — сообщил он из своего подвала (цокольный этаж — от автора перевода), где был изолирован от остальной части его семьи.

«У меня были галлюцинации. Мой папа говорил со мной. Я видел людей из колледжа, людей, которых я не видел вечность, это было очень странно», — сказал Куомо.

Эксперты, однако, предупреждают, что не у всех будет такая серьёзная реакция. У некоторых заболевших может вообще не быть озноба или боли в теле. Другие могут испытывать более лёгкий, подобный гриппу, озноб, усталость и боль в суставах и мышцах, из-за чего им будет труднее понять, виноват ли в этом обычный грипп или всё же коронавирус.

Одним из возможных признаков того, что у вас может быть именно COVID-19, является устойчивость симптомов, которые не стали легче по прошествии недели, а только ухудшились.

5. Внезапная растерянность и дезориентация

Говоря о признаках ухудшения состояния, Американский центр по борьбе и профилактике заболеваний утверждает, что внезапное замешательство или неспособность полностью проснуться и быть то, что называется, начеку могут являться серьёзными индикаторами того, что вам может потребоваться неотложная помощь.

Если у вас или у вашего близкого есть эти симптомы, особенно одновременно с другими серьёзными признаками, такими как синеватые губы, проблемы с дыханием или боль в груди, CDC рекомендует немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

6. Проблемы с пищеварением

Изначально учёные не считали диарею и другие типичные при гриппе проблемы с желудком примирительными к новому коронавирусу, также известному как SARS-CoV-2. Но по мере появления новых исследований и данных мнение экспертов изменилось.

«В одном из Китайских исследований, которое касалось изучения историй болезни 200 человек из группы первых инфицированных, учёные обнаружили, что проблемы пищеварения или желудочно-кишечного тракта были зарегистрированы у примерно половины пациентов», — сообщил доктор Гупта в новостной программе CNN «Новый День».

В целом «я думаю, что мы начали получать немного больше информации, помогающей нам понять, какие существуют типы симптомов у пациентов», сказал доктор Гупта.

В этом же исследовании были описаны уникальные примеры лёгких случаев, когда первичными симптомами были проблемы именно с пищеварением, такие как диарея, и они не сопровождались наличием жара у больного. Как следствие, тестирование и диагностика таких пациентов проходили с задержкой, по сравнению с пациентами, у которых были явные признаки именно респираторных проблем. В итоге это привело к тому, что таким больным потребовалось больше времени для лечения и удаления вируса из их организма.

7. Розовый глаз (конъюнктивит)

Исследования в Китае, Южной Корее и других частях света показывают, что от 1 до 3% людей с COVID-19 также имели конъюнктивит, обычно известный как розовый глаз.

Конъюнктивит — очень заразное заболевание, вызванное вирусом, — представляет собой воспаление слизистой оболочки глаза, называемого конъюнктивой, которая покрывает белую часть глаза и внутреннюю часть века.

Но SARS-CoV-2 — это всего лишь один из многих вирусов, которые могут вызывать конъюнктивит, поэтому для учёных не явилось сюрпризом, что этот недавно обнаруженный вирус также может приводить к конъюнктивиту.

Тем не менее розовый или красный глаз может быть ещё одним признаком того, что вам следует позвонить своему врачу, если у вас присутствуют и другие явные симптомы COVID-19, такие как жар, кашель или одышка.

8. Потеря обоняния и вкуса

При протекании болезни в лёгкой и умеренной форме потеря обоняния и вкуса теперь может являться одним из самых необычных ранних признаков заболевания COVID-19.

«У ряда пациентов, как один из симптомов, развилось то, что называется аносмией, и в основном означает потерю обоняния», — заявил главный медицинский корреспондент CNN доктор Санджэй Гупта, телеведущей Алисин Камерота, в эфире передачи «Новый день».

«Это может быть связано как с потерей вкуса, так и с потерей аппетита, мы точно не уверены, но это, безусловно, то, на что необходимо обратить внимание», — сказал доктор Гупта. «Иногда эти ранние симптомы не являются классическими».

«Аносмия, в частности, наблюдалась у пациентов, которые в конечном итоге дали положительный результат на коронавирус без других симптомов», — сообщает Американская академия отоларингологии, хирургии головы и шеи.

Недавний анализ более лёгких форм заболевания в Южной Корее показал, что основным симптомом у 30% пациентов была именно потеря обоняния. А в Германии более двух из трёх подтверждённых случаев сопровождались аносмией.

В медицинской литературе давно известно, что внезапная потеря обоняния может быть связана с респираторными инфекциями, вызванными другими типами коронавирусов, поэтому неудивительно, что новый коронавирус будет иметь такой же эффект, согласно ENT UK — профессиональной организации, представляющей хирургов уха, горла и носа в Великобритании.

Есть ли что-нибудь, что можно сделать дома, чтобы проверить, нет ли у вас потери запаха? Ответ — да, с помощью так называемого «теста на жевательных конфетках», используемого для определения, проходят ли запахи из задней части вашего рта через носовой канал в полость носа. Если у вас получится распознать различные ароматы конфеток, такие как апельсиновые или лимонные например, ваше обоняние функционирует нормально.

9. Усталость

Для некоторых людей крайняя усталость может быть ранним признаком заражения новым коронавирусом. Доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружил, что около 40% из почти 6000 человек с лабораторно подтверждёнными случаями заболевания испытывали сильную усталость.

Всего лишь через несколько дней после начала своего карантина корреспондент CNN Куомо был уже сильно истощён лихорадкой и болями в теле, к которым приводит болезнь.

«Я настолько вялый, что могу просто сидеть и смотреть на улицу полтора часа, — сказал Куомо доктору Гупте в эфире телепередачи Андерсон Купер 360. — Мне кажется, что я вздремнул всего лишь 10 минут, а на самом деле прошло три с половиной часа».

Усталость может продолжаться ещё долгое время после исчезновения вируса из вашего организма. Пока ещё немногочисленные сообщения от людей, оправившихся от COVID-19, говорят, что истощение и нехватка энергии продолжаются ещё долго после стандартного периода восстановления в несколько недель.

10. Головная боль, боль в горле, заложенность

В докладе ВОЗ также было обнаружено, что около 14% из почти 6000 случаев COVID-19 в Китае имели симптомы головной боли и боли в горле, в то время как почти у 5% имелась заложенность носа.

Конечно, это не самые распространённые признаки заболевания, но очевидно похожие на простуду и грипп. Фактически многие симптомы COVID-19, включая головные боли и ранее упомянутые проблемы с пищеварением, боли в теле и усталость, могут напоминать грипп. Другие симптомы могут напоминать простуду или аллергию, например, боль в горле и заложенность носа.

Скорее всего, говорят эксперты, у вас просто простуда или грипп — ведь они тоже могут вызывать жар и кашель.

От редакции «Кур'ера»: ни в коем случае не ставьте себе какой-либо диагноз самостоятельно!

Напоминаем, что в Слуцкой ЦРБ работает «горячая линия» для информирования населения о мерах по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции. В частности, специалист может ответить на вопросы об организации работы Слуцкой ЦРБ во время пандемии, в каких случаях куда обращаться.

Телефон «горячей линии»: 7 17 34, с 8.00 до 15.00 в рабочие дни.

Кроме того, для оказания консультативной помощи населению по медицинским вопросам в Слуцкой ЦРБ работает дистанционный круглосуточный врачебный пост.

Позвонить можно по телефону 7 15 08.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Белуруси статьи: