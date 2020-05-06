«Нас копы догнать не могут». Ребёнок «угнал» внедорожник отца, чтобы покатать 4-летнюю сестру

В Томске 10-летний мальчик «угнал» у отца внедорожник, чтобы покатать свою 4-летнюю сестру. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл вечером 4 мая. Дети, оставшиеся дома одни (родители были в магазине), взяли ключи от папиного Toyota Highlander и решили покататься. Внедорожник заметили сотрудники ГИБДД и начали его преследовать. Видео с регистратора, установленного в Toyota, появилось в распоряжении телеграм-канала Baza.

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На записи слышно, как юный водитель успокаивает свою сестру: «Не плачь, Ева, не плачь. Сейчас нормально всё будет, нас копы догнать не могут». Однако в какой-то момент мальчик не справился с управлением, автомобиль занесло, и он застрял на рельсах.

Дети получили незначительные травмы. Им оказали разовую медицинскую помощь. Полицейские привлекли родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего.