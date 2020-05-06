Почему тесты на коронавирус показывают разные результаты. И могут ли выписать после одного «минуса»

С 24 апреля минчанка Вероника находится в самоизоляции. До этого она 18 дней провела в 4-й клинической больнице Минска. Перед выпиской у нее взяли три теста на коронавирус. Когда пришли отрицательные результаты первых двух, ее отпустили домой. Но когда была дома, рассказывает девушка, ей позвонил врач. Тот спросил, успела ли она выйти на работу, и сообщил, что третий тест оказался положительным. «Почему тесты с разницей в сутки дают разные результаты?» — задается вопросом Вероника.

TUT.BY обратился к врачу-инфекционисту, чтобы разобраться: сколько отрицательных тестов нужно для того, чтобы считать человека здоровым, выписывают ли пациентов с одним отрицательным результатом и почему тесты, сделанные с разницей в сутки, могут показывать противоположные результаты.

«Тесты, взятые с разницей в сутки, давали противоречивые результаты»

О том, что Вероника может быть заражена, она узнала 2 апреля. Коронавирус и двустороннюю пневмонию обнаружили у ее дедушки, который в марте попал с инсультом в минскую БСМП.

— Поскольку мы с мамой его навещали, то оказались контактами первого уровня. Нам тоже было необходимо сдать тест на COVID-19.

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Тесты Вероника сдавала в 8-й городской поликлинике. Результаты пришли 6 апреля.

— Утром, позвонив врачу-инфекционисту поликлиники, я узнала, что результаты и у меня, и у моей мамы отрицательные. Но спустя несколько часов мне позвонили из центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска и сказали, что мой тест на COVID-19 положительный. Я объяснила специалисту: мне только что сообщили другую информацию, на что специалист ответила, что положительные тесты приходят не в поликлинику, а сразу в центр гигиены и эпидемиологии по месту жительства. После этого они сразу оповещают заболевшего.

В тот же день Веронику госпитализировали в 4-ю минскую клиническую больницу. Она говорит, что документального подтверждения результатов тестов так и не получила.

По словам Вероники, в больнице коронавирусная инфекция у нее протекала без симптомов. Хотя до этого — с 27 марта по 4 апреля — она находилась на больничном с диагнозом «гайморит» и повышенной температурой. — 8 апреля мне опять позвонил врач из поликлиники и сказал, что тест у меня все-таки отрицательный. Я спросила: как такое возможно? Ведь я уже два дня как госпитализирована. На что врач сказал: это ошибка, в поликлинике перепутали результаты.

На 11-е и 12-е сутки пребывания в больнице Вероника вновь сдала тест на коронавирус. Первый показал положительный результат, второй — отрицательный.

Два последующих теста у Вероники взяли 21 и 22 апреля.

— 23 апреля ко мне пришел врач, уточнил мое самочувствие, есть ли какие-то жалобы. После этого протянул выписной эпикриз, в котором было указано, что я выписываюсь с выздоровлением, к работе могу приступать с 24 апреля. На всякий случай поинтересовалась, точно ли я здорова и могу ли возвращаться домой, где живут трое взрослых и двое детей. Врач объяснил, что результаты двух подряд тестов за 17-е и 21-е отрицательные, поэтому я могу выписываться. Результат теста за 22-е еще не был готов.

На следующий день, рассказывает Вероника, она собиралась ехать в больницу за листом нетрудоспособности, поскольку в момент выписки он еще не был готов. В районе обеда ей позвонил лечащий врач и спросил, успела ли она выйти на работу.

— 24-го по графику у меня был выходной, поэтому нет, не успела. Оказалось, что в тот день пришел результат теста за 22 апреля, и он оказался положительным.

«С моей точки зрения, здесь должен быть такой подход: лучше взять лишний анализ, чем не взять нужный»

Почему тесты, сделанные с разницей в сутки, могут показывать противоречивые результаты и сколько тестов нужно провести, чтобы считать пациента здоровым? Врач-инфекционист Дмитрий Падуто объясняет: Министерство здравоохранения утвердило общие подходы и рекомендации, однако в зависимости от обстоятельств этот алгоритм может колебаться, естественно, в интересах пациента.

— В каждом случае решение о тесте, его кратности, периодичности и методике принимается исходя из конкретной ситуации применительно к каждому пациенту. Если мы видим, что даже при отрицательном тесте у него сохраняются клинические проявления болезни, то это заставляет насторожиться и подумать о повторной диагностике. Если же у пациента после прохождения лечения сохраняется положительный результат анализа, за ним будут продолжать медицинское наблюдение и периодически тестировать с интервалом до 5 дней до получения отрицательного результата.

На данный момент, согласно приказу Министерства здравоохранения, выписывать пациентов из медицинских учреждений могут после получения двух отрицательных результатов тестов. Дмитрий Падуто отмечает: ситуации, когда после двух отрицательных результатов тест выдает положительный, бывают. На это есть две основные причины.

— Во-первых, это зависит от тест-системы, с помощью которой был получен результат. Во-вторых, врачи еще не до конца понимают, как вирус ведет себя в организме. Все-таки он новый и не до конца изученный, человечество столкнулось с ним менее полугода назад. Поэтому, с моей точки зрения, здесь должен быть такой подход: лучше взять лишний анализ, чем не взять нужный.

Дмитрий Падуто говорит, что на результат теста может повлиять ряд факторов. Это и качество самих тест-систем, и методология забора, и соблюдение технологии взятии мазка, а также доставка образцов и преданалитическая обработка.

— Есть тесты, которые определяют генетический материал вируса. А есть те, которые выявляют наличие антител в крови пациента. По информации наших зарубежных коллег, и ВОЗ это подтверждает, есть категория пациентов — около трети от общего числа, организм которых не производит антител к коронавирусной инфекции. Поэтому все решается в каждом конкретном случае: как развивалось заболевание, какой был контакт с зараженным. Иногда бывают ситуации, когда и сами тесты необходимо верифицировать, чтобы поставить диагноз.

— А если при отсутствующей симптоматике после двух отрицательных тестов появляется положительный?

— Тогда пациент наблюдается и с интервалом в пять дней у него берут анализы до получения отрицательного результата.

— Правда ли, что, если нет клинической симптоматики, биохимический анализ крови в порядке, лейкоциты в норме, пациента могут выписать после одного отрицательного теста?

— Да, такое предусматривается.

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