Изменения в правила о самоизоляции вносит поставление правительства № 268 от 5 мая. Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Главные изменения:

Теперь самоизоляции подлежат и дети до 10 лет, в случае, если они являются контактами 2-го уровня, у них есть один или несколько респираторных симптомов и они посещают сады или школы;

Заражённые COVID-19 обязаны проинформировать должностные лица, осуществляющие санитарный надзор, о возможном источнике своего заражения, а также представлять сведения о лицах, имевших с ними контакт, и о местах своего пребывания;

Заражённые коронавирусом и контакты 1-го уровня в обязательном порядке должны проходить медицинское освидетельствование;

Отныне сроки пребывания в самоизоляции могут быть не только продлены, но и сокращены по решению организации здравоохранения, осуществляющей медицинское наблюдение;

Пребывание несовершеннолетних по месту проживания обязаны обеспечивать их законные представители (родители, опекуны и т. д. ).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, ранее правительство определило, кто подлежит самоизоляции в Беларуси и какие правила должен выполнять человек на самоизоляции. Нарушителям грозит штраф и ответственность, вплоть до уголовной.

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