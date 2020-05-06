«Неужели в Слуцке всё так страшно?» Узнали, зачем возле инфекционного отделения установили полевую палатку

В редакцию «Кур`ера» сообщили, что возле инфекционного отделения Слуцкой больницы видели установленную полевую палатку. Случчане обеспокоены: «Неужели в Слуцке всё так страшно с эпидситуацией?»



Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, рассказал, что происходит.

«Палатку установили вчера, 5 мая, около 10−11 часов для работников скорой помощи, которые привозят пациентов. Планировалось, что там они будут менять свою экипировку. Но отказались от такого варианта, поскольку нашли более удобное помещение — отдельный изолированный бокс в инфекционном отделении», — пояснил он.

Павел Кучко добавил, что в Слуцке и районе ситуация с коронавирусной инфекцией спокойная.

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Обновлено 17.43. Палатку возле «инфекционки» ещё не убрали. Но собираются это сделать в ближайшее время, поскольку она не используется по назначению.