С 8 мая и до конца месяца Слуцкая нотариальная контора будет консультировать бесплатно

Старт благотворительной акции будет дан 8 мая проведением Белорусской нотариальной палатой традиционной республиканской акции по бесплатному консультированию, посвящённой 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В этот день получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, можно во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро страны согласно графику их работы. Консультацию специалиста также можно получить по телефону или с помощью мессенджеров. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации, в том числе с помощью средств видеосвязи.

После празднования Дня Победы, с 11 и до конца мая 2020 года, нотариусы продолжат бесплатно консультировать граждан. Однако, с целью защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) и соблюдения рекомендаций по физическому дистанцированию, акция по бесплатному консультированию будет проводится в удалённом формате, т. е. по телефонам нотариальных контор или с использованием средств видеосвязи (skype).

С графиками предоставления консультаций нотариусами в удалённом формате в мае 2020 года можно ознакомиться на сайте Белорусской нотариальной палаты.

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Обращаем внимание, что предоставляемая удалённо консультация является предварительной в связи с тем, что применительно к некоторым конкретным правоотношениям полная консультация может быть предоставлена только после оценки нотариусом всех имеющихся обстоятельств и необходимых документов.

Актуальные контактные телефоны, а также адреса нотариальных контор и нотариальных бюро размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».