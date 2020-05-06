Партнёры карты Lampa
Список партнёров женского проекта Lampa

«Некоторые шутят, что я намордник надел». Слуцкие парни о том, почему они носят маски

Виктория Капская
Виктория Капская
0
В начале апреля женский проект Lampa опубликовал фотоподборку девушек, которые носят защитные маски в пик коронавируса. А сейчас мы покажем слуцких парней в масках и расскажем о них. Посмотрите, какие маски носят парни и мужчины на улицах Слуцка.

«Некоторые шутят, что я намордник надел». Слуцкие парни о том, почему они носят маскиВладимир, 28 лет, военнослужащий:

«Ношу маску, потому что выступаю за соблюдение мер защиты. Забочусь о своём здоровье и здоровье окружающих. Поначалу приобретал одноразовые маски, потом — многоразовые, когда они появились в свободной продаже. Покупал их в аптеках Слуцка и Минска. Одноразовые стоят до 2 рублей. В начале пандемии многоразовые тканевые маски нашёл только в Минске, они стоили до 5 рублей. А на этих выходных любимый человек передал мне три модные чёрные маски. Обязательно надеваю их при выходе из дома. Маска мне никогда не мешает. Я всегда помню о том, что она помогает (ну или почти помогает) и оберегает от вируса».

«Некоторые шутят, что я намордник надел». Слуцкие парни о том, почему они носят маскиРоман Дубицкий, 16 лет, школьник:

«Пачку одноразовых масок (около 60 штук) покупал ещё в слуцкой аптеке до коронавируса, потому что заболел родственник. Поэтому острого дефицита масок пока не ощущаю. Ношу их только в людных местах, чтобы никого не заразить, да и просто для приличия. Люди реагируют нормально, но некоторые шутят, что намордник надел. Маску меняю каждые 2,5 часа. На уроки не надеваю, так как я сейчас сижу на «дистанционке».

«Некоторые шутят, что я намордник надел». Слуцкие парни о том, почему они носят маскиАртём Дубинка, 15 лет, школьник:

«На фото я с моим другом Владом Губенко. Маски нам купили мамы за 2,50. Они многоразовые. Надеваем их в места, где большое скопление людей. Например, когда едем в автобусе, заходим в торговые центры или магазины. Маска нам абсолютно не мешает. Но ходить в ней не очень нравится, потому что когда на улице жарко, то в ней тяжело дышать. Люди реагируют адекватно, так как сейчас многие их носят, как и мы, в целях защиты».

«Некоторые шутят, что я намордник надел». Слуцкие парни о том, почему они носят маскиАндрей Капацевич, 27 лет, работает в ООО «Вуден Хаус Бел»:

«Примерно в середине марта приобрёл защитную маску у случчанки Анастасии Гриненко. Анастасия предложила сделать для нашего фан-движения тематические маски. Рисунок для них выбрали такой же, как и на наших майках. Маска многоразовая и стоит пять рублей. Стараюсь носить её в те места, где собирается много людей. В основном это магазины, общественный транспорт и футбольные матчи. Долго её носить не могу — мешает, испытываю небольшой дискомфорт».

«Некоторые шутят, что я намордник надел». Слуцкие парни о том, почему они носят маскиВладимир Мудрик, 21 год, работает у частника:

«Маску заказывал с китайского магазина Joom два года назад в качестве аксессуара. Тогда она стоила 2−3 доллара.

Вообще маска многоразовая, но она не предназначена для защиты даже от обычной простуды.

Надеваю её вечером, когда выхожу на прогулку. Не знаю, что люди говорят, я же почти ночью в ней хожу. В принципе, она мне не мешает, только курить с ней неудобно".

«Некоторые шутят, что я намордник надел». Слуцкие парни о том, почему они носят маски

А в какой маске ходите вы? Выкладывайте ваши снимки в масках в Instagram, отмечайте @lampa_slutsk и @kurjer. И мы покажем их другим.

Новости

Белорусские власти обновили правила самоизоляции. Главные изменения

0
Изменения в правила о самоизоляции вносит поставление правительства № 268 от 5 мая. Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Главные изменения: Теперь самоизоляции подлежат и дети...
Далее
Сюжеты

Где будут рожать случчанки с COVID-19 и контакты первого уровня. И готов ли роддом Слуцка к таким пациенткам

0
В редакцию «Кур`ера» обратился Александр Ходорович, который скоро станет отцом. Случчанин спрашивает, каков порядок выбора роддома во время пандемии коронавируса. «Ранее вместе с женой мы...
Далее
Новости

В Беларуси уже 18 350 случаев коронавируса с начала вспышки

1
Данные по заболевшим COVID-19 во вторник, 5 мая, сообщил не Минздрав, а Александр Лукашенко. Прирост за сутки составил 861 случай. «Это всего 8,7% от всех...
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

Подпишись на наш Instagram: @kurjer

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • PDF
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Белорусские власти обновили правила самоизоляции. Главные изменения

0

Акция «Победоносные скидки» в универмаге «Слуцк». Поздравляем с праздником и приглашаем за покупками

0