«Некоторые шутят, что я намордник надел». Слуцкие парни о том, почему они носят маски

в пик коронавируса. А сейчас мы покажем слуцких парней в масках и расскажем о них. Посмотрите, какие маски носят парни и мужчины на улицах Слуцка.

Владимир, 28 лет, военнослужащий:

«Ношу маску, потому что выступаю за соблюдение мер защиты. Забочусь о своём здоровье и здоровье окружающих. Поначалу приобретал одноразовые маски, потом — многоразовые, когда они появились в свободной продаже. Покупал их в аптеках Слуцка и Минска. Одноразовые стоят до 2 рублей. В начале пандемии многоразовые тканевые маски нашёл только в Минске, они стоили до 5 рублей. А на этих выходных любимый человек передал мне три модные чёрные маски. Обязательно надеваю их при выходе из дома. Маска мне никогда не мешает. Я всегда помню о том, что она помогает (ну или почти помогает) и оберегает от вируса».

Роман Дубицкий, 16 лет, школьник:

«Пачку одноразовых масок (около 60 штук) покупал ещё в слуцкой аптеке до коронавируса, потому что заболел родственник. Поэтому острого дефицита масок пока не ощущаю. Ношу их только в людных местах, чтобы никого не заразить, да и просто для приличия. Люди реагируют нормально, но некоторые шутят, что намордник надел. Маску меняю каждые 2,5 часа. На уроки не надеваю, так как я сейчас сижу на «дистанционке».

Артём Дубинка, 15 лет, школьник:

«На фото я с моим другом Владом Губенко. Маски нам купили мамы за 2,50. Они многоразовые. Надеваем их в места, где большое скопление людей. Например, когда едем в автобусе, заходим в торговые центры или магазины. Маска нам абсолютно не мешает. Но ходить в ней не очень нравится, потому что когда на улице жарко, то в ней тяжело дышать. Люди реагируют адекватно, так как сейчас многие их носят, как и мы, в целях защиты».

Андрей Капацевич, 27 лет, работает в ООО «Вуден Хаус Бел»:

«Примерно в середине марта приобрёл защитную маску у случчанки Анастасии Гриненко. Анастасия предложила сделать для нашего фан-движения тематические маски. Рисунок для них выбрали такой же, как и на наших майках. Маска многоразовая и стоит пять рублей. Стараюсь носить её в те места, где собирается много людей. В основном это магазины, общественный транспорт и футбольные матчи. Долго её носить не могу — мешает, испытываю небольшой дискомфорт».

Владимир Мудрик, 21 год, работает у частника:

«Маску заказывал с китайского магазина Joom два года назад в качестве аксессуара. Тогда она стоила 2−3 доллара.

Вообще маска многоразовая, но она не предназначена для защиты даже от обычной простуды.

Надеваю её вечером, когда выхожу на прогулку. Не знаю, что люди говорят, я же почти ночью в ней хожу. В принципе, она мне не мешает, только курить с ней неудобно".