Случчанки прошли 21-дневный онлайн-марафон внутреннего развития. Рассказы участниц, фото

С 13 апреля по 3 мая женский проект Lampa совместно с магазином сексуального здоровья Amor. by провели 21-дневный женский онлайн-марафон, направленный на саморазвитие и самопознание. Девушки пробовали мандалорисование, познакомились с практикой благодарности и медитаций, танцевали и учились красиво фотографировать.

Как проходил марафон

В Telegram мы создали группу для общения участниц, наставников и организаторов. Всего 47 человек. Каждое утро в 9.00 организаторы присылали в чат задание на день. В конце дня, по условиям участия, девушки рассказывали, как им откликнулось то или иное задание, что они чувствовали во время его выполнения, понравилось или нет.

Какие были задания. Все задания были подобраны так, чтобы девушки могли лучше узнать себя. Участницы практиковали йогу, растягивали мышцы, танцевали испанский, индийский танцы, занимались женской гимнастикой, медитировали, увлекались арт-терапией, говорили про секс и любовь к себе и своему телу. Большинство участниц отмечали, что многие задания помогали расслабиться и успокоиться в конце дня. Этого, по словам девушкам, им часто не хватает в повседневной жизни.

Кто был наставником. Тренерами марафона были не только случчанки, но и минчанки, а также землячки, которые живут за границей.

Вот, кто сделал наш марафон интересным и насыщенным:

• Ника Миклашевич, женский фитнес-тренер;

• Светлана Чистухина, тренер по женской гимнастике;

• Наталья Лапулик, автор тренингов «Анатомия оргазма» и «Массаж чувственных прикосновений», тренера сексуального здоровья Amor. by;

• Оксана Басалай, инструктор по интимной гимнастике;

• Виталина Автушенко, которая увлекается фотографией и знает лайфхаки для хорошей съёмки;

• Екатерина Чижик, участница многих марафонов;

• Яна Князева, преподаватель танцевальной студии «12:33»;

• Надежда Скляренко, преподаватель индийского танца;

• Наталья Басова, преподаватель танца фламенко;

• Татьяна Романеня, преподаватель йоги;

• Анна Лесная, преподаватель женских танцев;

• Алиса Листапад, редактор интернет-журнала Lampa.

По итогам марафона восемь участниц получили приглашение на чаепитие в редакцию «Кур'ера», где они получат памятные сертификаты.

Что марафон изменил в жизни случчанок

Полина Пятковская: «Благодаря этому марафону я поняла, как мало уделяю времени себе, как мало делаю приятного для себя. За три недели марафона я привыкла делать что-то в своё удовольствие каждый день. И это большая победа для меня. Я благодарна вам за то, что вы меня „разбудили“. Все практики расслабляют, отвлекают от будних дел. Больше всего мне запомнятся занятия йогой и мандалорисование.

Каждый день я вспоминаю слова Ники Миклашевич о том, что надо всегда и везде выглядеть хорошо. Я перестала ходить в спортивных штанах, надеваю чаще платья. Я вернулась к медитациям и правилу „делать для себя 5 приятностей в день“, которые мне давно рекомендовала моя психолог, чтобы не вешать нос. Спасибо за то, что побудили меня вернуть мои старые, заброшенные привычки и внесли новые. Например, благодаря каждодневной записи целей, я стала мыть посуду перед тем как лечь спать, что ох, как повышает настроение с утра».

Светлана Анисенко: «Я хотела узнать что-то новое о себе, попробовать активничать дома и внести в свою жизнь физические нагрузки. Но помимо этого я получила ещё и новые знания, а также провела время за приятными делами. Хочу сказать спасибо Яне, Нике, Светлане, Татьяне. Очень мне понравилась техника славянских чаровниц, взяла её себе на заметку. А йога дала возможность встряхнуться и напомнить своему телу, что оно может быть сильным. Тяжелее всего дела обстояли с медитациями, я, как минимум, поняла, что мне стоит научиться отпускать мысли. Отдельное спасибо за творческие задания: когда ещё удастся порисовать, потанцевать, пофотографироваться и красиво поговорить».

Юлия Борисовец: «Почерпнула много новой информации. К примеру, упражнения с первого дня марафона продолжаю делать регулярно. Пишу благодарности и желания, кое-что даже уже осуществила. Вспомнила, что значит медитация, давненько не практиковала, но теперь однозначно вернусь к ней».

Светлана Чистухина: «От техники благодарности увидела ещё один плюс. Это ощущение общности, поддержки и заботы, которую раньше не всегда замечала. Несколько упражнений из йоги взяла себе в утренние тренировки. Было приятно каждый день узнавать что-то новое. И ещё спасибо за позитив в течение этих трех недель, что немаловажно в сложившейся обстановке. Это замечательно отвлекало от коронавируса».

Подборка моментов марафона

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женский проект «LAMPA» (@lampa_slutsk) 15 Апр 2020 в 1:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женский проект "LAMPA" (@lampa_slutsk) 16 Апр 2020 в 4:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женский проект «LAMPA» (@lampa_slutsk) 17 Апр 2020 в 3:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женский проект "LAMPA" (@lampa_slutsk) 19 Апр 2020 в 7:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женский проект «LAMPA» (@lampa_slutsk) 20 Апр 2020 в 2:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женский проект "LAMPA" (@lampa_slutsk) 21 Апр 2020 в 2:24 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женский проект «LAMPA» (@lampa_slutsk) 3 Май 2020 в 12:13 PDT

Что дальше

Женский проект Lampa планирует и дальше проводить подобные онлайн-марафоны. Так как сейчас нет возможности провести офлайн-встречу и собрать случчанок в одном месте из-за пандемии коронавируса. Поэтому следите за нашими новостями и присоединяйтесь к нашим активностям.

Если у вас есть предложения по теме онлайн-марафона или вы хотите стать его партнёром — звоните автору женского проекта Lampa Виктории Капской (8 025 959 29 90).

Партнёр женского онлайн-марафона — магазин сексуального здоровья Amor. by

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